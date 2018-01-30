Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО

30.01.2018 12:53

Националисты из партии "Национальный корпус" представили собственную общественную организацию "Национальные дружины", которая обещает навести порядок в Украине

Украинский Facebook активно обсуждает видеоролик, на котором сотни молодых людей в одинаковой форме и балаклавах маршируют по центру Киева.

У парней нет государственных украинских флагов в руках, а называют они себя Национальными дружинниками, и обещают патрулировать украинские города.

“Легализация титушек”, “развлечения министра внутренних дел Арсена Авакова” – национальных дружинников в Сети называют по-разному.

Корреспондент.net собрал всю известную информацию о новом ответвлении полка Азов.

Что за организация?

Партия Национальный корпус, которая появилась из полка Азов во главе с нардепом Андреем Билецким презентовала организацию Национальные дружины.

Дружинники прошлись от Аллеи Небесной Сотни по Крещатику и закончили путь в крепости Косой капонир (Киевской Крепости). После этого они приняли присягу. Церемонию проводил лично Билецкий.

В самой организации утверждают, что она "с целью обеспечения порядка на улицах украинских городов". При этом обеспечивать его будут с помощью силы: "Нас много. Мы не боимся использовать Силу, чтобы установить на улицах Украинский Порядок!"

Добровольцы говорят, что будут патрулировать улицы, бесплатно, потому что полиции "мало и она не вся кристально чистая".

Национальные дружины объясняют, что решили организоваться из-за рейдерства, социальной депрессии, опасности на улицах и угрозы полномасштабного вторжения. Заниматься собираются охраной общественного порядка, защитой малого и среднего бизнеса, а также пропагандой здорового способа жизни.

На официальном сайте дружин утверждается, что в состав организации вошли бывшие участники боевых действий, патриотически настроенная молодежь и небезразличные граждане.

Возглавил организацию один из лидеров Азова Игорь Михайленко (Черкасс). Ранее журналист Артем Фурманюк писал со ссылкой на источники в Службе Безопасности Украины, что сейчас руководитель "Национальных дружин" Игорь Михайленко, а тогда член полка Азов, фигурировал в деле об ограблении инкассаторов "Ощадбанка" в Запорожской области в 2016 году.

"В свое время даже ходили слухи, что он был вынужден скрываться за границей, потом - что он неофициально находится на "азовских" базах, а с недавних пор, Михайленко видели уже и в Киеве. Очевидно, что усилия главы "Метеослужбы" полка "Азов" Михаила Иванчука (Булата) по развалу уголовного дела были не напрасны", - отметил журналист уже летом 2017 года.

Тем не менее официально в СБУ информацию о причастности именно Михайленко к делу ни тогда, ни позже не подтвердили.

Насколько это законно?

Законодательство Украины предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы. Однако такие действия должны быть скоординированными с правоохранителями, заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии. То, что сейчас появляются организации, которые хотят включиться в этот процесс, это абсолютно законно, они имеют право, но вместе с представителями Национальной полиции соответственно к тому, что они договариваются как, каким образом и где именно они будут осуществлять такое, например, патрулирование на улицах, или чередование", - пояснил он.

По словам советника, дружины пользуются теми же правами и обязанностями, которые имеет любой другой гражданин.

Варченко отметил, что все имеют право наблюдать за соблюдением законности со стороны других людей. Однако граждане не могут выполнить значительное количество функций, которые имеют право только полицейские

"Мы бы очень советовали всем гражданам, которые хотят использовать, например, спецсредства, или осуществлять полноценную работу по охране общественного порядка, включаться в работу таких организаций, которые официально действуют совместно с Национальной полицией", - рассказал советник главы МВД.

Однако, граждане без полицейских полномочий не имеют права требовать документов у других граждан.

"Для того, чтобы полноценно иметь возможность охранять общественный порядок, надо работать совместно с сотрудниками Национальной полиции, имеющих в своих полномочиях возможность проверить документы у гражданина, возможно, сделать досмотр вещей, или возможность остановить автотранспорт", - подчеркнул советник.

Он добавил, что в случае нарушения закона, каждый гражданин имеет право и порой обязан на него отреагировать.

"Когда другой гражданин осуществляет конкретное правонарушение общественного порядка, тогда можно прекращать это нарушение, но вызвать полицию и совместно с полицией уже тогда дорабатывать ситуацию", - пояснил Варченко.

Откуда деньги?

Азов, а в последствии и партию “Национальный корпус” традиционно связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Достаточно спокойное отношение МВД к появлению подобной структуры, претендующей на применение силы, это подтверждает.

Представитель "Национального корпуса" Роман Чернышев заявил, что дружинники "работают" в рамках общественной организации на общественных началах.

"Фактически это часть азовского движения. Это добровольное объединение по поддержанию порядка на улицах, патрулирование улиц, противодействия алко- и наркопритонам и вообще для помощи там, где государственные органы или не могут, или не хотят помогать украинскому обществу", - сказал он.

По словам представителя Нацкорпуса, финансируют их представители бизнеса, однако какие именно не уточнил.

"Есть азовское движение, куда входят многие организаций, политическая партия Нацкорпус, и многие общественные организации и фонды. И нас поддерживают многие, многие представители бизнеса со всей Украины ... Конечно, как политическим партиям помогают представители бизнеса, то у нас делают это таким же образом", - заявил Чернышев.

Впрочем, пока украинцев подобные марши в центре столицы и появление таких организаций скорее пугает и настораживает.

А российские СМИ не преминули рассказать “о захвате Киева фашистами”, демонстрируя марш Национальных дружин.