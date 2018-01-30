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Медики подсказали, как не отравиться нитратами
Весенние овощи могут быть опасными.
Еще далеко до первой весенней листвы на деревьях, но на прилавках рынков и супермаркетов уже «зазеленели» ранние редис, огурцы, помидоры, салат… Чтобы вырастить ранние овощи, агрономы используют теплицы, искусственные свет и тепло, а для быстрого созревания плодов – удобрения. Некоторые из таких стимулирующих веществ, особенно нитраты, вредны для здоровья человека. Давайте разберемся, чего же мы получаем больше от употребления ранних весенних овощей – пользы или вреда.
Где прячутся нитраты
Абсолютно безнитратных овощей не бывает, поскольку нитратный азот входит в состав почвы и растения поглощают его через свои корни. Но небольшое количество органических нитратов, содержащееся в овощах, усваивается организмом и превращается в белок. Вырастить вредный для здоровья урожай можно и на собственной даче или огороде, поэтому не стоит сразу винить агрономов в недобросовестности. Нитраты накапливаются в овощах под воздействием не только удобрений, но и при плохом освещении, засухе и наоборот – чрезмерной влаге, изменении температуры и т.д. Те овощи, которые растут в тени и поливаются меньше, будут иметь большее содержание нитратов.
Лидерами по содержанию нитратов являются:
— листья салата;
— капуста листовая;
— ранняя зелень: шпинат, лук зеленый, укроп;
— редис.
Среднее количество нитратов содержится в:
— цветной капусте;
— брокколи;
— огурцах;
— сельдерее;
— кабачках;
— редьке;
— моркови;
— капусте белокочанной.
Меньше всего нитратов содержится в:
— капусте брюссельской;
— горохе;
— фасоли;
— сладком перце;
— картофеле;
— томатах;
— луке репчатом.
Как выбирать ранние весенние овощи
Ранние весенние овощи помогут снизить сезонный гиповитаминоз, несмотря на то, что витаминов в них гораздо меньше, чем в сезонных грунтовых плодах. Диетологи отмечают, что ранние овощи наполняют наш организм в основном витаминами С и Р. Однако при избытке в ранних овощах нитратов человек может не только получить отравление. Употребляя овощи, содержание нитратов в которых выше нормы, можно вызвать кислородное голодание тканей и клеток организма и образование канцерогенных веществ.
Нитраты в большем количестве накапливаются в крупных овощах.
Поэтому покупая ранние овощи, обращайте внимание на важные факторы:
— выбирайте зелень с вытянутыми, свежими листьями темно-зеленого цвета, без желтизны;
— при выборе огурцов берите плоды с темной, твердой и тонкой кожицей, если на них сохранились засохшие цветы – это признак свежести;
— при выборе молодой капусты обратите внимание на ее вес (должна быть легкая) и твердость (не очень твердая, сминаемая при небольшом надавливании);
— выбираемый редис должен быть темным, не иметь желтых пятен, твердым и равномерно «окрашенным»;
— зеленый лук должен иметь ярко выраженную границу между белой частью и зелеными «перьями».
А вообще, петрушку, укроп и лук можно вырастить даже на подоконнике, не имея огорода или дачного участка.
Как защитить себя от нитратов в ранних овощах
Чтобы защититься от отравления нитратами, не стесняйтесь потребовать у продавца сертификат качества продуктов. На овощи, которые проверяются агрохимлабораториями на допустимое содержание в них нитратов, обязательно имеются документы. На рынках качество овощей проверяют ветеринарно-санитарные лаборатории и тоже выдают разрешительные документы. Если таких документов у продавца нет, то вы рискуете приобрести овощи сомнительного производства.
Покупайте овощи в проверенных магазинах или у знакомых. При этом плоды должны быть твердыми, без повреждений. Хранить овощи нужно в прохладном и сухом месте. Помните, самые лучшие овощи это те, которые растут в вашем регионе.
Понизить содержание нитратов в овощах, которые уже куплены, помогут следующие правила:
— тщательное мытье овощей, удаление листьев, кожуры и других частей наибольшего накопления нитратов, срезание позеленевших частей картофеля, моркови и т.д.;
— замачивание овощей в холодной воде (15-20 мин). Особенно важно замачивать перед мытьем и употреблением зелень;
— добавляйте в салаты из овощей лимонный или гранатовый сок – он разрушает нитратные соединения;
— не храните долго овощи, особенно в тепле, а также не держите в холодильнике боле суток уже приготовленные салаты, соки и размороженные овощи. Иначе нитраты могут преобразоваться в нитриты – канцерогены, вызывающие рак.
Полезные советы
Овощи можно подвергать термической обработке, но не забывайте, что часть витаминов при этом теряется. Свежие овощи — это настоящая витаминная бомба. Ешьте эти продукты в сыром виде.
Покупая зеленый лук, укроп и петрушку, обратите внимание на их цвет, он не должен быть темно-зеленый. В противном случае можно утверждать, что зелень опрыскивали селитрой.
Выбирая цветную капусту, смотрите, чтобы у основания были листики. Если их нет, то вероятно, что они высохли от большого количества удобрений.
Срезайте шкурку овоща и плодоножку удаляйте с запасом. Именно там высокая концентрация нитратов.
Яркая окраска плода или идеальная его форма тоже должны насторожить вас.
Знайте, что желтые пятна на огурцах говорят о повышенном содержании нитратов, зеленые участки на клубнях картофеля тоже вредны.
Сливайте первый бульон с любых овощей. Это уберет примерно половину нитратов с плода.
Не забывайте, что у каждого овоща свой срок созревания, поэтому не торопитесь с покупкой. Наступление сезона не означает, что можно расслабиться и покупать любые овощи.
Первая помощь при отравлении нитратами
Если после употребления ранних свежих овощей начал болеть живот, вы чувствуете так называемые колики, началась рвота или понос, то возможно это – отравление нитратами. В таком случае нужно:
— очистить желудок, вызвав рвоту;
— выпить активированный уголь или другой адсорбент;
— если через час-два становится еще хуже – вызывайте «скорую».
Источник healthystyle.info
Теги: Донбасс, овощи, нитраты, медики
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