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Мы не хотим быть особыми, мы хотим быть равными: Переселенцы о жизни в Виннице
В Винницу из неподконтрольных Донецка и Луганска переехали много жителей, большинство из них обустроились, нашли временное жилье и работу, но это не значит, что проблем у переселенцев, в частности, в вопросах дискриминации стало меньше, а власти и большая часть общества предпочитают их не замечать, хотя у многих – травмы войны. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала заведующая кафедры журналистики Донецкого национального университета им. В. Cтуса (г. Винница), переселенка из Донецка Елена Тараненко.
«Мы всегда хвалимся винницким опытом, что, как правило, общественные организации, а их тут много, они не делают программы отдельно для переселенцев. У нас всегда миксованые группы, и именно это и есть реинтеграция. Это позволило нам, особенно на первых порах, когда была совсем травма, немного расслабиться, а сейчас позволяем себе чувствовать себя новыми винничанами», – говорит она.
По ее словам, в Виннице ни местные жители, ни переселенцы не любят определение «внутренне перемещенные лица». «В нем есть большая неправда, потому что нас никто не перемещал, поэтому такая реакция. И в нем есть унизительная коннотация», – считает дончанка.
С ней согласна и фотограф-переселенка из Луганска Инна Ермакова, которая сейчас живет в Виннице и преподает в ДонНУ. «К Виннице особое отношение. Я не знаю, может так совпало, благодаря Виннице или винничанам много дончан и луганчан смогли адаптироваться. Именно толерантность и тепло позволяют сейчас говорить, что Винница стала очень близкой, фактически вторым домом, а еще благодаря этому мы смогли реализоваться и восстановиться, как специалисты, и семьи чувствуют себя уютно. Именно потому, что здесь мы не ощущаем себя униженными или какими-то другими, мы можем самореализовываться, и приносить пользу Виннице», – сказала она.
Елена Тараненко считает, что отношение к переселенцам в украинском обществе несправедливое. «Мы в украинском обществе являемся невидимыми. Через почти 4 года эта проблема углубляется, потому что мы все чаще слышим: "Извините, но как-то же вы выжили, смотрите, какие вы успешные и нормальные". Это, к сожалению, очень опасно, а не больше или меньше мы об этом слышим», – говорит она.
Ее мнение дополняет Инна Ермакова. «Мы смогли реализоваться, мы смогли возобновить работу, коллективы, с нами наши семьи, но есть много неосознанных, непроговоренных вещей. Когда я общаюсь со знакомыми из Донецка или Луганска и меня спрашивают, привыкли ли мы к Виннице, я говорю, с одной стороны – привыкли, но скажите, а вы с радостью наводите порядок в съемном жилье? И где бы кто не жил – Запорожье, Киев, Херсон, все начинают плакать, потому что то, что нас объединяет – у большинства эффект отложенной жизни, отложенных праздников, отложенного быта. И, наверное, потому, что мы действительно незаметны в своем обществе», – считает «новая винничанка».
Елена Тараненко также подчеркнула, что проблемы дискриминации переселенцев нельзя замалчивать, и они беспокоят многих жителей Донбасса. «Хотели ли бы мы быть особенными и заметными? Нет. Мы бы хотели быть равными, но до того, пока этого нет, мы вынуждены такими быть. Давайте скажем о базовом праве – мы не ходим на выборы. Почему? Почему к нам, украинцам, ходят домой такие же украинцы, и поверьте, им это никакого удовольствия не приносит, и просят нас покажите нам ваше спальное место? Потому что их также вынуждают, чтобы они убедились, что мы точно тут живем», – делится своим мнением она.
Дончанка считает, что переселенцев должны воспринимать на равных в Украине. «Это очень больно, но мы должны об этом говорить, чтобы люди это понимали, что переселенцы не требуют к себе особого отношения. Мы наоборот хотим, чтобы не было этой внутренней эмиграции, потому что мы украинцы, которые из-за большого горя были вынуждены переехать из одного города в другой», – сказала она.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, Винница, жизнь, переселенцы
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