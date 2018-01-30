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На Донбассе может повториться август 2014-го
О том, что Кремль может перейти к фазе активных боевых действий на Донбассе, пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.
«Несмотря на многие «убедительные» доводы и заверения многочисленных экспертов, политиков и военных на тему «путин побоится», «путин не посмеет из-за санкций» или «самая сильная армия Европы его остановит», вероятность организации и проведения полномасштабного наступления орков именно на Донбассе сегодня сохраняется, и шансы реализации именно такого сценария остаются достаточно высокими. В противном случае, «смысла» постоянного накачивания мускулов двум армейским корпусам Южного военного округа ВС РФ на оккупированных территориях Донбасса я не вижу.
370-400 танков, до 800-850 других ББМ, порядка 650 стволов артиллерии и 150-200 реактивных установок, накопление десятков тысяч тонн топлива и значительного объема боеприпасов в первом эшелоне, разворачивание полноценного второго оперативно-тактического эшелона на Донбассе, в Крыму и фактически стратегических резервов на территории России, примыкающей к ним, то есть создание ГШ РФ на юго-западном стратегическом направлении полноценной стратегической наступательной группировки, говорит отнюдь не в пользу заявлений о «маловероятности» российского наступления. Ибо потребность Путина в продолжении общей стратегической игры по восстановлению контроля над Украиной (имеется ввиду создание сухопутного коридора до Крыма, - авт) никуда не испарилась. Особенно в контексте цельности и законченности реализации главных целей всей этой кампании.
Стратегические, то есть военно-политические цели агрессора остаются неизменными, меняются лишь формы их достижения, происходит переход от одного этапа к другому под воздействием различных факторов. Поэтому не будем обольщаться, август 2014-го при большом желании Путина (а в его наличии уже мало кто сомневается,- авт.) вполне может повториться. Другое дело, что сегодня он находится в мучительном поиске «более приемлемой формы» и «приемлемого способа» достижения этой цели. В данном случае, некая «ограниченная военная операция» на выбранном направлении все еще вполне возможна и уместна. Главное тщательно подготовится, продумать реализацию и просчитать последствия», - пишет Тымчук.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, наступление, Тымчук
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