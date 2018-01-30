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Названы самые модные цвета зимы-2018

30.01.2018 18:35
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Названы самые модные цвета зимы-2018

Модные критики и стилисты составили интересную подборку всей цветовой гаммы оттенков, которые уместны зимой и легко комбинируются с различными цветами.
Об этом передает "Лиза".
Оказывается, зимой можно позволять себе не только холодные и темные оттенки, но и радовать душу яркой и светлой гаммой цветов. Подобная цветотерапия пойдет также на пользу и здоровью, ведь поспособствует поднятию настроения и избавит от зимней депрессии и хандры.
Представляем вашему внимаю самые удачные и беспроигрышные сочетания нового сезона.
1. Красный + серые оттенки
Этот вариант является одним из самых популярных и оригинальных. Образы в сочетании красных и серых тонов смотрятся очень утонченно и изыскано.
2. Розовый + зеленый + белый
Это одно из самых женственных сочетаний, который поражает своей контрастностью и смотрится очень оригинально в любом образе.
3. Фиолетовый + зеленый + темно-серый или серебристый
Стоит отметить, что эти цвета смотрятся отлично как в ярких, так и приглушенных тонах и будут по достоинству оценены окружающими.
4. Оттенки пыльной розы
Без сомнений, розовый цвет – это триумфатор в моде, ведь он всегда остается самым беспроигрышным. В холодную пору одежда таких оттенков кажется очень уютной.
5. Оттенки красного
Красный цвет – этот тот оттенок, который способный подчеркнуть красоту и индивидуальность любой девушки.
6. Пастельные тона
Пастельные – это оттенки, который стали дико популярны в последние года. Особенно удачно эта гамма будет выглядеть зимой, и радовать нежностью цветов.
7. Зеленый + синий + черный
Одно из самых смелых сочетаний. Яркость и радость цвета, которая рождается при сочетании этих оттенков точно избавит от затянувшейся зимней хандры.
8. Оранжевый + синий
Теплые оттенки всей этой палитры идеально подойдут для солнечного зимнего дня.
9. Ореховая гамма
Такое цветовое решение прекрасно подойдет для любительниц многослойности в одежде. Вариантов с подобными оттенками есть огромное количество, от цвета мокко и всех возможных оттенков бежевого до темно-коричневого.
10. Розовый + оранжевый + фиолетовый
Еще одно веселое и стильное сочетание с использованием розового. Это комбинирование в чистом виде может иметь грандиозный потенциал, но если правильно подобрать приглушенный оттенки, по итогу мы получим нежный и необыкновенный лук.
11. Горчичный + синий
И наконец еще одно прекрасное сочетание цветов, которое внесет пикантную нотку в ваш зимний образ. Однако, чтобы этот цвет стал изюминкой, нужно доминирование ярких синих оттенков.



Теги: Донбасс, мода, цвет
 
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