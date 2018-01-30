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Одиночество так же вредно для здоровья, как и 15 сигарет в день

30.01.2018 08:36
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Одиночество так же вредно для здоровья, как и 15 сигарет в день

Отсутствие общения, социального взаимодействия - проблема, которая коснулась не только стариков, но многих молодых людей, пишет IFL Science. Почему это является проблемой? Вынужденное одиночество также плохо влияет на человека, как и курение!
Согласно одному из исследований, только в Великобритании от одиночества страдает около 9 миллионов человек. Это негативно отражается на их здоровье.
Отрезанные от внешнего мира люди более склонны к депрессии и самоубийству. Отсутствие умственной стимуляции приводит к появлению у одиноких людей слабоумия. У них оно развивается на 64% чаще, чем у тех, кто имеет социальные связи.
Было также установлено, что вероятность смертности среди одиноких людей увеличивается на 26%, также как и риск появления высокого давления и ожирения.
Шокирующий факт: отсутствие социальных связей так же пагубно влияет на здоровье, как и 15 сигарет в день.
Это также вредно, как отсутствие физических упражнений и в два раза хуже, чем наличие лишнего веса.
Социально изолированные люди чаще посещают врачей, иногда только для того, чтобы поговорить хоть с кем-нибудь.
«Решить проблему одиночества можно лишь совместными усилиями правительства, работодателей, предприятий, гражданских организаций, семей, сообществ и отдельных лиц. Все они должны принять в этом участие. Только их совместный труд может изменить ситуацию», - говорится в докладе британских ученых.
По сути, наличие близких друзей и семьи может улучшить здоровье в большей степени, чем физические упражнения, похудение, отказ от курения и алкоголя.

Источник from-ua



Теги: Донбасс, здоровье, вред, одиночество
 
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