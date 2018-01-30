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Украл, выпил - в «апалченцы»
Реаліями захисників так званого «русского мира» – колабораціоністів та тих, кого послала у «відпустку» до Донбасу матушка-Росія, що молиться на ікони Путіна і образок Шойгу,є пияцтво, наркоманія, жорстка, деколи кривава «дідівщина» й неприховане мародерство. Така вже романтика служби в «армії» фейкової республіки.
Наведу приклад такої от «романтичності». Судячи зтієї інформації,що надходить з різних джерел, морально-психологічний стан найманців одного з озброєних «організмів» окупанта,гучно названого «9-им окремим штурмовим мотострілковим полком морської піхоти», якийпостійно капостить силам АТО на Маріупольському напрямку, є вкрай низьким. Алкогольний анабіоз, наркотичне сп’яніння, недбальствой неповага навіть до присланих із усяких «якутій» та «уралів» офіцерів, які мріють про неабиякий старт військової кар’єри після повернення (якщо, звісно, воно буде) до Росії, є буденними явищами серед тутешньої «гібридної гвардії».
Наприкінці грудня 2017-гостало відомо про декілька випадків самовільного залишення розташування «полку» бойовими «нептунами республіки». Зрозуміло, що розхідний матеріал путінських стратегів шукав у житті хоч якоїсь розради і пускався у всякі тяжкі гріхи. Дехто з них яскраво відзначив Новоріччя. Устілку п’яні найманці скоїли на Донеччині кілька доволі жорстких ДТП, причому в одній з аварій їївинуватець, ряджений у «республіканський» однострій, загинув.
Словом, «морські коти» денеерії борються із безпросвітною депресією та коростою, що поїдає їх поїдом через незбориму антисанітарію на передових позиціях.Бракує найманцям і харчів, на які вони через недоїдання змушені витрачати й без того небагаті власні фінансові запаси. Що ж, виявляється, що казна «матушки», таки має розмір! І її дно доволі близько…
Щоби хоч якось заробити на прожиття, горе-штурмовики активно і давно займаються мародеством. Зокрема, навколо населеного пунктуПікузи вони розікралимайже весь доступний метал задля вигідної здачі на брухт. Звісно, що така діяльність не обходиться без розборок. Кращі шматки «пирога» мають дістатися достойнішим, себто, по старшинству. У святвечір, приміром, серед згаданих «морських котів» відбулася феєрична драчка, коли тих, хто поводився не по чину, добряче відлупили їхні ж «досвідчені наставники».
І щоби хоч якось навернути отій «штурмовій» зграї відчуття реальності, окупаційне командування постійно залякує найманцівстрахами проймовірну активізацію діяльності українського війська. Але, як кажуть, «котики» ті настанови слухають, проте продовжують грати в «романтику». Дограються…
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, ополченцы, боевики
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