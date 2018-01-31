Все рубрики раздела
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты
Медики не устают повторять, что не каждому человеку можно отказываться от продуктов животного происхождения.
Сейчас переход на вегетарианство является одной из "модных" тенденции в сфере питания. Многие люди, особенно молодежь, подходят к такому выбору осознанно, другие же отказываются от мяса, рыбы, яиц и так далее только потому, что сейчас об этом все говорят и вегетарианство называют самой здоровой диетой из всех существующих.
Медики не могут достичь компромисса в этом вопросе, одни рекомендуют вегетарианскую диету, другие - категорически против такого образа питания, потому как человеческому организму для роста и развития необходим белок животного происхождения и аминокислоты, которых не так много в растительной пище.
В связи с этими разногласиями, ученые составили списки всех "за" и "против" вегетарианства.
Начнем с преимуществ вегетарианской диеты:
- в вегетарианском меню априори меньше канцерогенов и других вредных добавок;
- снижается риск развития серьезных заболеваний сердца и сосудов, в том числе: гипертония, ишемическая болезнь, атеросклероз и другие;
- можно быстро, но без вреда для здоровья, похудеть и потом сохранять вес;
- экономия денег, ведь продукты животного происхождения стоит гораздо дороже каш, овощей, фруктов;
- чистая кожа и отсутствие целлюлита, по крайней мере, те люди, которые стали вегетарианцами в осознанном возрасте, отмечают, что у них буквально через месяц произошли приятные изменения во внешнем виде.
Недостатки употребления исключительно растительной пищи:
- дефицит витамина В12 и железа, из-за чего может развиться анемия;
- йододефицит нарушает работу щитовидной железы, от чего может произойти гормональный сбой;
- у детей-вегетарианцев, как правило, имеются проблемы с развитием как физическим, так и умственным;
- при вегетарианской диете нередко ослабляются защитные силы организма, а все потому, что ему не хватает белка.
Прежде, чем вы решите стать вегетарианцем, изучите этот вопрос, как говорится, от корки до корки, и только потом принимайте решение, которое покажется вам и только вам наиболее правильным.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, вегетарианство
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам19:15
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу18:56
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час17:57
- «Vodafone» не дал ответ на предложение наладить связь оператора через Россию17:42
- Стакан воды за 600 долларов и 3 000 гривен отдала 81-летняя жительница Константиновки16:25
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России14:20
- ОБСЕ зафиксировала военную технику около Мариуполя13:48
- Вышедшие из плена «Л/ДНР» до сих пор не имеют документов и не получили компенсаций13:32
- ВСУ за неделю нанесли серьезный урон боевикам: названы цифры13:00
- «Почта Донбасса» запустила онлайн-сервис наличия сим-карт «Феникс» в своих отделениях12:20
- Снова друзья? Евросоюз пошел на неожиданный шаг по России21:40
- Финансист: между НБУ и Кабмином назревает конфликт21:20
- В России выпал черный ядовитый снег: экологи придумали оправдание21:00
- Началась медреформа: чего ждать украинцам20:40
- Из-за эпидемии гриппа в Украине начали массово закрывать школы20:20
- Почти весна: какие погодные сюрпризы ждут украинцев в феврале20:05
- Новые цены на газ, сахар и проезд: что изменится с 1 февраля19:50
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Кабмин повысил размер адресной помощи переселенцам19:15
- «Это недопустимо»: Глава ОБСЕ сделал заявление по Донбассу18:56
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- Из Донецка выстроилась огромная очередь