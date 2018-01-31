Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО12:53
Продукти, які позбавлять від стресу
31.01.2018 08:55
Вчені розповіли, які продукти найкраще знімають стрес. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я".
Вчені назвали список продуктів, які допомагають боротися зі стресом. Перше місце серед них зайняли лосось і тунець, адже присутні в їхньому складі жирні кислоти оздоровлюють організм.
На другому місці опинилися фрукти і овочі яскравого кольору, які покращують кровообіг у мозку завдяки біофлавоноїдам. Для того, щоб подолати втому, вчені радять їсти сир і банани. Горіхи, в свою чергу, зможуть покращити настрій.
Для того, щоб уникнути стресу недостатньо лише вживати ці продукти. Потрібно дотримуватись здорового режиму праці та відпочинку, спати не менше восьми годин на добу та пити достатню кількість рідини.
Теги: Донбасс, здоровье, стресс, продукты
Читайте также:
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему14:11
- Чем грозит украинцам "антибандеровский закон" в Польше10:16
- Він мовчав 12 років: з космосу надійшов таємничий сигнал10:01
- Пальмы в снегу. Появилось видео, как в Марокко выпал снег09:50
- Санкционный список США усилило решение американского суда по сбитому MH 1709:38
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Джавеліни в АТО: розкрито справжню причину надання зброї09:12
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Гройсман рассказал, когда по всей Украине появится скоростной интернет08:39
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Как изменится мир к 2099 году. Шокирующее предсказание от футуролога с мировым именем08:05
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО12:53
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
- Из Донецка выстроилась огромная очередь
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС