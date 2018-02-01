Все рубрики раздела
- Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны08:43
- Названы лучшие народные средства от повышенного давления08:15
- Фрукти можуть провокувати ожиріння?22:29
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны
ООН назвала конфликт на востоке Украины одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны
Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный в среду доклад Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
“Конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны”, — говорится в документе. В УКГВ сообщили, что число жертв противостояния между Киевом и боевиками незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжает расти. По данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения.
“Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 получили ранения. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских”, - подчеркнули в гуманитарном управлении ООН. По его информации, основной причиной гибели людей в последний месяц года были обстрелы. Кроме того, мирные жители попадали под перекрестный огонь и подрывались на минах.
УКГВ также назвало 2017 “одним из самых смертоносных” для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году.
Как ранее сообщалось, для детей, охваченных конфликтными зонами по всему миру 2017 был “кошмарным годом”. В ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) назвали “горячие” точки 2017 года, среди которых и Восток Украины.
Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный в среду доклад Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
“Конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны”, — говорится в документе. В УКГВ сообщили, что число жертв противостояния между Киевом и боевиками незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжает расти. По данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения.
“Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 получили ранения. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских”, - подчеркнули в гуманитарном управлении ООН. По его информации, основной причиной гибели людей в последний месяц года были обстрелы. Кроме того, мирные жители попадали под перекрестный огонь и подрывались на минах.
УКГВ также назвало 2017 “одним из самых смертоносных” для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году.
Как ранее сообщалось, для детей, охваченных конфликтными зонами по всему миру 2017 был “кошмарным годом”. В ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) назвали “горячие” точки 2017 года, среди которых и Восток Украины.
Теги: Донбасс, Вторая Мировая война, Европа, конфликт
- В Предтечино смонтировали новые котлы, а в Николаевке ремонтируют водопровод
- В Европе назван рецепт спасения Украины
- Наши рынки "рванули" в Европу
- В Донбассе обменялись опытом лидеры качества Украины и Европы
- "Плана Маршалла ждать не стоит" - Украина должна фокусироваться на реформах и улучшении условий для бизнеса - эксперт
- Долг по зарплате в Украине вырос. Донецк и Харьков лидируют
- В ОРДО началась верификация пенсионеров10:15
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 февраля09:54
- Проблемы со связью в Донецке: сети позабавили фото "переговорных пунктов" под открытым небом09:44
- Вооруженные бандформирования "ЛДНР" не прекращают провокационный огонь на Донбассе: один боец ВСУ убит, двое были ранены09:29
- Захарченко и Пасечник подписали «протокол» о создании «единого таможенного пространства» между «ДНР» и «ЛНР»09:02
- Остатки sim-карт «Феникса» по «ДНР»: Макеевка – 6, Енакиево – 2. Дебальцево – 0. Очереди остаются огромные08:29
- Российские сотовые операторы не собираются заходить на оккупированный Донбасс - озвучены причины08:21
- Взятие Новоалександровки под контроль ВСУ не противоречит Минским соглашениям – штаб АТО07:56
- Ремонтникам Vodafone не дали гарантию безопасности на Донбасс07:44
- За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ07:28
- Чехия запретила школьные атласы со "спорным" Крымом10:35
- В ОРДО началась верификация пенсионеров10:15
- Испанские биологи научили косатку "разговаривать" (ВИДЕО)10:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 февраля09:54
- Проблемы со связью в Донецке: сети позабавили фото "переговорных пунктов" под открытым небом09:44
- Вооруженные бандформирования "ЛДНР" не прекращают провокационный огонь на Донбассе: один боец ВСУ убит, двое были ранены09:29
- В Лондоне фанат Гарри Поттера пытался пройти сквозь стену (ВИДЕО)09:20
- Переходят красную черту: в Раде отреагировали на "антибандеровский закон" Польши09:16
- Украинским журналистам отказали в аккредитации на футбольный ЧМ-2018 в России09:10
- Украинских журналистов не пустили на ЧМ-2018 в России09:05
- Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны08:43
- Названы лучшие народные средства от повышенного давления08:15
- Фрукти можуть провокувати ожиріння?22:29
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье16:45
- Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ10:32
- Характерные симптомы аллергии на холод09:24
- Продукти, які позбавлять від стресу08:55
- Знаки зодиака: 6 самых неотразимых женщин08:28
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО07:46
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- На Донбассе может повториться август 2014-го
- Предсказания Нострадамуса начинают сбываться, - эксперты
- Рейтинг знаков Зодиака: от тех, в кого легко влюбиться до сложных замкнутых особ