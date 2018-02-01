Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны

01.02.2018 08:43

ООН назвала конфликт на востоке Украины одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны

Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный в среду доклад Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

“Конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны”, — говорится в документе. В УКГВ сообщили, что число жертв противостояния между Киевом и боевиками незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжает расти. По данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения.

“Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 получили ранения. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских”, - подчеркнули в гуманитарном управлении ООН. По его информации, основной причиной гибели людей в последний месяц года были обстрелы. Кроме того, мирные жители попадали под перекрестный огонь и подрывались на минах.

УКГВ также назвало 2017 “одним из самых смертоносных” для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году.

Как ранее сообщалось, для детей, охваченных конфликтными зонами по всему миру 2017 был “кошмарным годом”. В ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) назвали “горячие” точки 2017 года, среди которых и Восток Украины.

Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный в среду доклад Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

“Конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны”, — говорится в документе. В УКГВ сообщили, что число жертв противостояния между Киевом и боевиками незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжает расти. По данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения.

“Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 получили ранения. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских”, - подчеркнули в гуманитарном управлении ООН. По его информации, основной причиной гибели людей в последний месяц года были обстрелы. Кроме того, мирные жители попадали под перекрестный огонь и подрывались на минах.

УКГВ также назвало 2017 “одним из самых смертоносных” для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году.

Как ранее сообщалось, для детей, охваченных конфликтными зонами по всему миру 2017 был “кошмарным годом”. В ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) назвали “горячие” точки 2017 года, среди которых и Восток Украины.