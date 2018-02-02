Cекреты управления организмом

02.02.2018 09:30

Человеческий организм — очень загадочная, порой даже странная система. Проблема может возникнуть на ровном месте и на ровном месте решиться. А некоторые секреты управления организмом просто поражают. Вот некоторые из них…

1. Першит горло

Горячий чай, конечно, тоже помогает, так же как и полоскания солевым или содовым раствором. Но есть еще один малоизвестный способ избавиться от першения в горле — нужно всего лишь почесать ухо! Отоларингологи утверждают, что это стимулирует нервные окончания ушной раковины, создавая в горле мышечный спазм.

2. Успокоить нервы

Если вы чувствуете, что ваши нервы на пределе и нужно срочно успокоиться, просто умойтесь холодной водой. Она заставит вас ненадолго задержать дыхание и остудит нервные рецепторы. Тело начинает потреблять больше кислорода, и ваша нервная система успокаивается. Примерно таким же действием обладает стакан холодной воды.

3. Страх перед уколом

Некоторым людям очень сложно набраться мужества перед уколом. В следующий раз перед тем, как медсестра введет вам иглу, немножко покашляйте — это поможет вам отвлечь мозг от болезненной процедуры. Только предупредите о своей манипуляции человека, который будет делать вам укол!

4. Забитый нос

Упритесь в нёбо языком, а пальцами надавите на участок над бровями. Через 20 секунд вам станет легче!

5. Предупредить шрамы от ожогов

Если вы обожглись, не спешите бежать за пакетом со льдом — просто легонько нажмите подушечками пальцев на пораженное место. Так температура этого участка вернется к нормальной температуре тела медленнее, а значит, естественнее.

6. Зубная боль

Этот трюк особенно пригодится вам, если у вас чувствительные зубы. Если вы почувствовали нарастающую зубную боль, положите пакет со льдом на тыльную сторону ладони, а потом переместите на впадинку между указательным и большим пальцами. Именно там проходят как ручные, так и лицевые нервные окончания. Они передадут в мозг соответствующий сигнал, и боль утихнет.

7. Нервозность

Знакома вам такая ситуация: вы собираетесь на важную встречу, одеваетесь, готовитесь, но все, о чем получается думать — это о бабочках в животе. Прозвучит странно, но чтобы успокоиться и прийти в нормальное состояние, попробуйте подуть на свой большой палец. Именно он отвечает за так называемый блуждающий нерв, который регулирует частоту сердцебиения. Готово! Бабочки улетели

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на econet.ru