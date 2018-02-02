Метод, притягивающий приятные события в жизнь

02.02.2018 08:26

Практика «Благодарность» — это очень сильный метод, помогающий притягивать много приятных событий в свою жизнь. «Живя с установкой на благодарность, мы можем изменить в мире очень многое. Когда же мы забываем о благодарности, то очень легко отклоняемся от своей цели», — говорит Джо Витале.

Джо Витале, который был бездомным 20 лет назад, сейчас признан одним из лучших специалистов по маркетингу в мире.

Автор более 20 книг, разошедшихся миллионными тиражами по всему миру. Среди них — «Секрет притяжения», «Жизнь без ограничений» и «Гипнотические рекламные тексты». Идеи Джо Витале также легли в основу книги «Тайна». Благодаря участию в фильме «Секрет» и успеху его книг «Секрет притяжения» и «Жизнь без ограничений» Джо Витале приобрел славу гуру по самосовершенствованию.

Когда вы успешны, богаты, счастливы и здоровы, то можно благодарить судьбу за все это, но что же делать, если ваша жизнь полна проблем? За что же благодарить, когда кажется, что все ужасно?

Если поразмыслить, повод для благодарности все равно найдется.

Попробуйте найти радость в самых простых вещах:

— Я благодарен за то, что живу.

— У меня есть родные и близкие (любимый человек, дети – сами продолжите этот список…).

— У меня есть друзья (хоть один близкий друг или подруга наверняка есть!).

— Я наслаждаюсь общением с интересными людьми. (Опять же – если их пока нет на горизонте, ищите, и они найдутся).- У меня есть крыша над головой (неважно, свое жилье или съемное, большой дом или скромная однушка).

— У меня есть компьютер с выходом в Интернет (а это так, если вы читаете эти строки).

— У меня есть стремление к успеху и процветанию (а может, вы уже успешны и богаты! Но даже если вы пока только на пути к этому, тоже здорово!).

— У меня есть любимая работа (если ее пока нет – значит, есть хотя бы работа, которая вас кормит, а еще – у вас наверняка есть хобби для души).

— Я умею радоваться солнцу, пению птиц и улыбкам прохожих.

— Я благодарю судьбу и Бога за каждый прожитый день, ведь он несет мне столько открытий!Если у вас войдет в привычку вести дневник благодарности, то вы с каждым днем будете находить все больше радости в своей жизни.

Высший пилотаж — когда вы переходите от благодарности ЗА ЧТО-ТО, к тотальному ощущению благодарности внутри. Не лишним будет самому излучать благодарность за все, происходящее в жизни.

Практика «Благодарность»

Всем нам, как воздух, нужна благодарность. Осознанно или нет, но мы ждем ее. И чаще всего ждем от других. Мы хотим, чтобы наши заслуги и победы были оценены и признаны.

Составьте список на тему: «От кого я жду благодарности и за что?». Возьми ручку, тетрадку и выпиши: «Я жду благодарности от…» (и все что полезет тебе в голову, не думай и не оценивай) и следующее: «Я жду благодарность за…»

Длинный список получился? Теперь спроси себя: «Умею ли я сам благодарить? Как часто я благодарю других? А себя?».

Нет смысла ждать благодарности от окружающих, начинайте благодарить сами. Когда ты благодаришь, то начинаешь замечать, принимать с радостью и больше ценить то, что имеешь в жизни.

Благодарить можно кого угодно и сколько угодно раз. Родителей – за то, что они подарили тебе жизнь, страну — за мирное небо над головой, планету за то, что еще терпит наши выходки и эксперименты, солнышко – за то, что согревает нас своими ласковыми лучами, дождь – за то, что питает землю, грозу – за чудесную радугу, которую можно увидеть после нее, долгую зиму – за возможность покататься на лыжах или поиграть в снежки с детьми, и, конечно же, себя, за все свои таланты, все добрые поступки и даже за позитивные мысли.

1. Мои благодарности

Задание очень простое, но для того, чтобы оно работало на автомате, требуется ежедневная практика.

Составьте список того, за что вы благодарны:

1. За что вы испытываете благодарность в жизни/бизнесе/профессиональной сфере?

2. За что вы испытываете благодарность в личных отношениях?

3. За что вы благодарны себе?

Каждый день вы составляете НОВЫЙ список, ответы НЕ должны повторяться.

2. Практика благодарения

После того, как вы составили список благодарностей, проведите короткую практику, чтобы ПРОЧУВСТВОВАТЬ благодарность, а не только подумать о ней.

Займите удобное положение. Закройте глаза. Сосредоточьтесь на вашем дыхании.

Сделайте 3 глубоких вдоха — выдоха сердцем.

Вспомните любой момент из жизни, когда вы чувствовали благодарность… за то, что для вас сделали.

Это момент, когда изнутри вас шел мощный поток.

Поймайте ощущение благодарности.

Вернитесь к вашему списку. Сосредоточьтесь на 1м пункте списка.

На вдохе мысленно скажите: Благо на выдохе — Дарю.

Почувствуйте, как ваше сердце раскрывается, и мощный поток изнутри направляется вовне.

2й и 3й пункт списка: Благо — Дарю.

На следующий день повторите практику благодарения с новым списком.

Важно не просто сказать Спасибо, а прочувствовать его каждой клеточкой!

3. Поделитесь вашей благодарностью с друзьями

Разместите ваш список благодарностей в вашем профиле социальных сетей. Один день — один список. Можно с вопросом: А за что ВЫ благодарны сегодня?

Это наилучший способ вдохновить ваших знакомых сделать тоже самое.

Что делать, если вы НЕ пользуетесь соц. сетями? Разместите ваши благодарности в комментариях!

4. Упражнения для тренировки навыка благодарности:

Выбери 10 человек, которые имеют особое значение в твоей жизни, и поблагодари их. Выскажи им признательность и благодарность. (Можно сделать это лично, но если это слишком трудно для тебя, напиши им благодарственные письма и перечитывай время от времени).

Вспомни самые важные ситуации в своей жизни: и свои успехи, и поражения. Поблагодари себя и Вселенную за все это. Это твой опыт, твой труд души, который помогает тебе раскрыться наиболее ярко.

Каждый день благодари:

— 10 раз себя (за то, что имеешь и делаешь)

— 10 раз других людей – и близких, и дальних

— 10 раз Вселенную за то, что получаешь

Благодарите как можно чаще. Вышли из транспорта – скажите спасибо водителю; поблагодарите продавца или почтальона, уборщицу на вашей лестничной клетке. Чувство благодарности не просто нужно развивать, его нужно постоянно взращивать в себе и укреплять.

Дело в том, что многие люди принимают хорошие дела и события, которые случаются с ними как должное. Что на самом деле не правильно.

За все в этой жизни нужно быть благодарным. Причем не важно хорошие или не очень события. У вас случилась жизненная трудности? Вы заболели? Что делаете в подобной ситуации? Сразу сетуете на судьбу, жалуетесь, возможно, окружающим… И сами не замечаете, что череда неурядиц продолжает тянуться за вами.

А если посмотреть на ситуацию не с одного бока, а объемно? Вам послано испытание, которое необходимо преодолеть. Только задумайтесь, зачем? Чтобы укрепить ваш моральный дух, сподвигнуть на действия и развитие.

Так будьте же благодарны за это, вместо того, чтобы лить негатив и обвинять всех вокруг в ваших собственных бедах.

Благодарность обогащает нас духовно. Посмотрите на само слово: дарить благо. Что может быть ценнее этого? Это слово вмещает в себя столько позитивной энергии и глубокого смысла, что нельзя им пренебречь.

Благодарите как можно чаще. Вышли из транспорта – скажите спасибо водителю; поблагодарите продавца или почтальона, уборщицу на вашей лестничной клетке.

Откройтесь миру! Это не сложно, вымолвить всего одно слово. Благодарю! Какой огромный эффект за ним скрывается.

Ученые установили, что люди, которые выражают благодарность в несколько раз здоровее и энергичней.

Еще раз отмечу, что практиковать благодарность нужно даже если вы переживаете трудные времена. Только с помощью благодарности можно справиться с трудностями, преодолеть невзгоды и научиться видеть вокруг себя много хорошего и доброго, чего порой вы, возможно, не замечали или не хотели впускать в свое сердце.

Способы развить чувство благодарности

Существует несколько отличных способов, чтобы практика благодарности вошла и закрепилась в вашей жизни.

Дневник благодарности

Перед сном, очень полезно записывать несколько событий за которые вы благодарны. Вы почувствовали сегодня благодарность? Запишите, не упускайте. Это может быть все что угодно: муж помог с уборкой, ребенок принес хорошую отметку из школы, на улице был солнечный теплый день.

Старайтесь чаще благодарить окружающих

Об этом я уже упомянула чуть выше. Говорите всем людям, которые этого достойны слова благодарности, пусть они знают, что их труд вам не безразличен.

Умейте видеть во всем положительные стороны

Я где-то читала, что один человек опадал в аэропорт и самолет, на котором он собирался улететь на деловую встречу, естественно улетел без него. Этот человек был жутко расстроен, сорвалась крупная сделка! Но вскоре, то, что он узнал повергло его в шок. Оказалось, что тот самолет разбился. Теперь он уже не был столь категоричен рассуждая о проваленной сделке и поблагодарил судьбу.

Благодарность – это не просто какая-то тактичность или вежливость. Это поток доброжелательности, идущий прямо из души. Человек практикующий благодарность намного реже подвергается различным стрессам

Источник: econet.ru



