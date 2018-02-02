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Полезные советы, как справиться с бессонницей
Если вы хотите просыпаться рано и быть бодрыми, то нужно еще и научиться рано засыпать.
Если вы долго лежите в постели, а сон так и не идет – эти несколько советов помогут вам быстро засыпать но не просыпаться в течение ночи, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на24tv.ua.
Крепкий и полноценный сон обеспечивает заряд энергии на весь день - вы будете в хорошем настроения, а выполнять дела будет не так трудно.
Переводите будильник на 15 минут ежедневно
Конечно, если вы привыкли ложиться спать в час ночи, то попытку заснуть в 22 – окажется для вас настоящей каторгой. Для начала начните ложиться на 10-15 минут раньше, но при этом просыпайтесь раньше. Всего за несколько недель вы уже в 22:00 будете сонными, а утром просыпаться будет все легче и легче.
Гуляйте или выполняйте легкие упражнения
В вечернее время откажитесь от тяжелых нагрузок, это лучше сделать утром. А вот вечером будет целесообразной прогулка на свежем воздухе или легкие упражнения, которые можно выполнять дома. Если вы привыкли ходить, например, в тренажерный зал вечером – перестройте свой график таким образом, чтобы у вас хватало времени на это утром. К тому же, это позволит чувствовать себя более бодрым и энергичным.
Не ешьте на ночь
За 2-3 часа до сна откажитесь от еды. Попробуйте распланировать свой день таким образом, чтобы ужин был за 2-3 часа до того, как вы ляжете спать. Для ужина выбирайте легкие продукты, которые не перегружают пищеварительную систему. Это не только положительно скажется на вашей фигуре, но и позволит засыпать быстрее.
Выключайте свет
Комната, где вы спите, должно быть достаточно темной. Для этого купите себе плотные шторы, выключайте на ночь все гаджеты, которые излучают свет, для примера, монитор от компьютера или роутер, который тоже подсвечивается. За час до сна сделайте свет более приглушенным и откажитесь от просмотра новостей в смартфоне или просмотра фильма на компьютере. Это усилит выработку "гормона сна" мелатонина.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, советы
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