Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия

05.02.2018 09:10

Издавна нам известно суеверие о том, что если человек хочет притянуть к себе денежные потоки и финансовую удачу, то к выбору кошелька стоит подойти ответственно.

Необходимо выбрать качественное, вместительное и конечно же красивое хранилище для кровно заработанных. С этим утверждением согласны многие из вас.

Однако, далеко не все знают, что необходимо держать в кошельке, а ему там совсем не место, чтобы тот привлекал к себе энергетику денег.

Давайте же вместе разберёмся и превратим ваш кошелёк в настоящий денежный талисман

Если вы решили приобрести себе новый кошелёк, то следует это сделать на новогодние праздники или же на растущую луну. Самыми благоприятными днями для покупки являются четверг или среда. Что же касается времени, то лучше делать это в первой половине дня.

После покупки не берите мелочную сдачу от продавца. Постарайтесь дать ровную сумму за свою покупку. Не рассказывайте сразу же о покупке, а также лучше не показывать новый кошелёк посторонним в течении нескольких дней.

Чем же наполнить кошелёк? Приметы говорят, что отличными талисманами являются неразменные монеты, кусочек красной ткани, так называемые ложки-загребушки и кошельковые мыши.

Постарайтесь не держать свой кошелёк пустым. Пусть в нём всегда будут находиться пару денежных купюр.

Но также не забывайте, то кошелёк — это не место для собрания различного мусора. Не стоит в него класть например чеки, а также одноразовые проездные талоны (особенно закомпостированные). Это отталкивает от вас денежную удачу.

Помимо этого в кошелёк не следует класть вещи, которые перечислены в том видеоролике. Так что будьте бдительны. Постарайтесь избавиться от этих вещей как можно быстрее.

Источник: https://from-ua.com