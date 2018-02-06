Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов

06.02.2018 18:58

Медики настоятельно рекомендуют не спать больше восьми часов за ночь.

Ученые пришли к неожиданным выводам в отношении количества необходимых часов для ночного сна после проведенного масштабного исследования, в котором принимали участие люди разной возрастной категории.

Как выяснили исследователи, чем больше человек спит, тем хуже он себя чувствует на следующий день. По их мнению, семи часов человеку в любом возрасте вполне достаточно для того, чтобы выспаться, восстановить силы, расслабиться и дать отдохнуть нервной системе.

Что происходит, когда человек спит больше 8 часов подряд?

Ученые попросили всех участников исследования заполнять дневник, в котором они указывали количество времени, потраченного на ночной сон, а также описывали свое самочувствие с самого утра и в течение всего дня.

И вот, к каким последствиям привел 8-10 часовой ночной отдых:

- частые головные боли;

- ухудшение памяти;

- невозможность сконцентрироваться на какой-либо задаче;

- повышенная раздраженность;

- сонливость;

- ощущение разбитости;

- снижение работоспособности в целом.

У добровольцев, которые спали по ночам не более 8, но и не менее 7 часов, подобных нарушений не наблюдалось и их уровень продуктивности был гораздо выше, чем у тех, кто подолгу нежится в постели.

Также, исследователям удалось обнаружить взаимосвязь между переизбытком сна и фигурой человека. Как оказалось, у людей, которые спят больше 8 часов в сутки, имеется лишний вес, еще чаще - ожирение.

Все дело в том, что у "сонь" замедленный обмен веществ, а потому избавиться от лишних килограммов им не так просто, да и аппетит у них слишком повышенный.

Со временем любовь к "поспать подольше" может стать трамплином для развития сахарного диабета, заболеваний сердца и сосудов, депрессии и другим болячкам.

Единственное исключение относится к детям, так как человек "растет" во сне, ученые разрешают спать им больше, чем взрослым.

Ученые рекомендуют всегда спать по 7-8 часов, независимо от того, рабочий день у вас впереди или выходной. Потому как сбои в режиме дня приведут к куда более серьезным негативным последствиям в области здоровья.

Источник hronika.info