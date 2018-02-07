Все рубрики раздела
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Что делать при симптомах гриппа в первую очередь15:28
- Американская торговая палата в шоке от уровня коррупции в Украине21:44
- По-украински даже материться не хочется: известный российский писатель рассказал о своих впечатлениях от Киева21:27
- Названы три самые действенные меры профилактики рака20:18
- Не дайте себя обмануть: как отличить настоящие лекарства от подделки19:19
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов18:58
- Нельзя преследовать за взгляды: властям Украины дали важный совет по отношению к жителям оккупированного Донбасса08:28
Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы
Есть несколько способов оставаться свежей и бодрой утром.
На качество сна и внешний вид после него влияет не только поза, но и косметические средства нанесенные на кожу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
1. По 3:00 до сна пейте меньше жидкости и ешьте блюда с повышенным содержанием соли. Также стоит ужинать продуктами, богатыми белком. Постарайтесь отказаться от сахара, риса, макарон и картофеля на ночь от углеводов кожа утром кажется припухшей.
2. В вечерние часы позаботьтесь о своих губы. Мажьте их медом и смойте через 10 минут. Если есть высыпания на коже, их также смажьте медом. Он подсушит кожу и снимет воспаление.
3. Отлично работают в вечернее время средства против целлюлита. Возьмите любую глину, добавьте минеральной воды. Согрейте массу в микроволновой печи или на водяной бане. Смажьте глиной места, пораженные целлюлитом. Глины не жалейте, слой должен быть достаточно толстым. Накройте полиэтиленом и укутайте теплым платком. Полежите полчаса, обратившись в плед. Затем смойте глину, кожу смажьте антицеллюлитным кремом.
4 На внешний вид и самочувствие также влияет поза во сне. Вне сна на животе может вызвать отеки, темные круги под глазами и плохой цвет кожи. Если вы спите на спине, то советуем купить ортопедическую подушку - так кровь и лимфа нормально циркулируют по сосудам, обеспечит коже лица свежий вид. Также попробуйте одевать маску для сна, это сделает сон более глубоким.
5. За час до сна обязательно проветривайте комнату, где вы спите. В ней не должно быть душно, сыро или слишком холодно. Чтобы тепло от батарей не сушил кожу, купите лучше увлажнитель воздуха.
6 За полчаса до сна наносите на кожу ночной крем, а также тщательно расчешите волосы. А чтобы ваши пряди меньше электризовались и выглядели лучше утром, спите на наволочках подушек только из натуральных тканей, а не синтетических.
7. Начинайте восстановления организма с завтрака. Лучше всего, если это будут овощи. Также вас быстро пробудит прохладный душ с мятным или цитрусовым ароматом геля для умывания.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, утро
- Опасные детские забавы чреваты взрослыми заболеваниями
- Сонный «подарочек», или Как победить кошмары перед отпуском
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов
- Девушка на шаре, или Надувной тренажер для идеальной фигуры
- Девочки, станем Звездами!
- Мирча Луческу: «В больнице было поспокойнее»
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Обнародован свежий список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО17:15
- Боевики Захарченко освободили и передали Лутковской 20 украинцев16:58
- Донецкая область выделит 50 тыс. грн вернувшимся из плена боевиков жителям региона16:20
- Мариупольским предпринимателям готовы оплатить создание рабочих мест для переселенцев16:00
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone15:41
- Жителей "ЛНР" "защитили" от красной икры (ВИДЕО)15:20
- ОБСЕ обещали разобраться с запретом на выезд бюджетников из ОРДО14:15
- Тымчук: Боевиков «ДНР» «подкосили» венерические заболевания13:10
- Трое детей подорвались в Красногоровке13:00
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Украина подписала безвизовый режим с Антигуа и Барбуда21:40
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Протесты военных пенсионеров прошли в ряде городов Украины20:07
- Украина начнет закупки газа у России уже в марте19:49
- Российские заключенные сделали в колонии ракету Тополь-М из снега19:35
- На создание телемедицины в Украине пойдут миллиарды – Порошенко19:25
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Кровавое ДТП в Харькове: суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей18:55
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Что делать при симптомах гриппа в первую очередь15:28
- Американская торговая палата в шоке от уровня коррупции в Украине21:44
- По-украински даже материться не хочется: известный российский писатель рассказал о своих впечатлениях от Киева21:27
- Названы три самые действенные меры профилактики рака20:18
- Не дайте себя обмануть: как отличить настоящие лекарства от подделки19:19
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов18:58
- Нельзя преследовать за взгляды: властям Украины дали важный совет по отношению к жителям оккупированного Донбасса08:28
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- ВСУ отвоевали пять поселков на Донбассе: Горловке спрогнозировали освобождение
- "Все на кладбище: Vodafone здесь ловит идеально!" - у Захарченко нашли новую точку, где ловит украинская связь. ВИДЕО
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию
- Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО
- Конец дела Зайцевой: стали известны детали
- Жизнь переселенцев: Из «списков СБУ» в «Аркан»