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Названы основные ошибки в уходе за зубами
Медики назвали главные ошибки людей, которые приводят к развитию заболеваний зубов и десен.
Редко кому из людей удается сохранить здоровье зубов до самой старости, у каждого хоть какая-нибудь проблема, но есть. Чаще всего к стоматологам обращаются с кариесом и пародонтитом. Медики утверждают, что все заболевания зубов и десен - это следствие неправильного ухода за ротовой полостью.
Эксперты рассказали о том, чего нельзя делать, чтобы не навредить своим зубам:
Не чистить зубы перед сном. Оставшиеся на зубах бактерии, будут разрушать их, если вы сознательно откажетесь чистить перед сном. Тогда нет смысла удивляться тому, что развился кариес и появились зубные камни, а запах изо рта оставляет желать лучшего.
Чистить зубы каждый раз после еды. В этом нет никакой необходимости, достаточно воспользоваться зубной нитью или прополоскать рот водой или же специальным ополаскивателем. Чрезмерное очищение зубов щеткой ведет к стиранию эмали.
Давить на зубную щетку во время чистки. Так вы стираете эмаль и царапаете десны.
Держать щетку в горизонтальном положении и в этом же направлении двигать ею. Такой способ чистки зубов приводит к травмам десен, да и в этом случае вы никак не очистите всю поверхность зубов.
Менять зубные щетки раз в пять лет. Это недопустимо. Медики советуют менять щетку раз в три месяца, потому как на ней накапливаются бактерии и человек может столкнуться с неожиданными негативными последствиями в плане здоровья не только зубов, а всего организма.
Игнорировать зубную нить. На самом деле, зубная нить проникает в самые труднодоступные места между зубами, а потому является эффективным инструментом для чистки зубов, препятствующим развитию кариеса.
Пользоваться "отбеливающими" пастами на постоянной основе. Они разрушают эмаль и дентин, поэтому если и пользоваться ими, то только после визита к стоматологу, который объяснит, как это правильно делать.
И самое главное: посещайте стоматолога раз в полгода для того, чтобы врач вовремя выявил кариес и другие проблемы, которые требуют немедленного вмешательства, а также провел профессиональную чистку ротовой полости, которая препятствует образованию камней, разрушающих зубы.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, зубы
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