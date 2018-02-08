Все рубрики раздела
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Дмитрий Рева: кокаиновая дорога Бахмут – «ДНР»09:03
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"
Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке описал некоторые подробности ликвидации главаря незаконного вооруженного формирования "Сомали" Михаила "Гиви" Толстых. По словам Бутусова, операцию разработали украинские спецслужбы, пишет kp.ua.
Толстых взорвали в его рабочем кабинете на базе "Сомали", которая находилась на окраине Донецка.
- Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстрелянного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к "Гиви", кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент. Когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы, что-то типа "Мюнхена", только куда более драматично и сложно. И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться, - написал Бутусов
Толстых был убит 8 февраля 2017 года около 6 часов утра. В его кабинете произошел взрыв. Представитель "ДНР" Сергей Завдовеев заявил о двух версиях убийства: взрывное устройство в батарее и прицельный выстрел из огнемета "Шмель".
СПРАВКА
Версию о причастности украинских спецслужб подтверждает и сторона противника. По данным членов незаконных вооруженных формирований "ЛНР", СБУ якобы создала спецотдел для ликвидации главарей, подобных Гиви. Непосредственно в операции по устранению Толстых принимали участия бойцы 8-го полка специального назначения Сил специальных операций ВСУ под руководством полковника Олега Нечаева и начальника отдела разведки полка майора Павла Балова с позывным Кедр.
Полковник Олег Нечаев, командир 8 отдельного полка спецназначения, который находится под Хмельницком, кавалер Ордена Богдана Хмельницкого III степени. Неоднократно вместе с бойцами своего подразделения участвовал в боях на территории АТО, держал оборону города Счастье, Луганской области.
Теги: Донбасс, ликвидация, операция, Гиви
- Соколов, взявший на себя ответственность за взрыв в Волгограде, возможно, убит (ВИДЕО)
- Стали известны подробности тайной операции украинцев на Донбассе
- Срочная новость: парламент запретил антитеррористическую операцию
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову
- Джигурда покажет в Донецке новое лицо
- Спасать жертву николаевских насильников едет специалист из Донецка
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- В «ДНР» похвастались «разработкой» винтовки «Сепаратист»18:56
- Бои на Донбассе продолжатся, так как есть решение их продолжать, - Хуг18:38
- Боевики показали, как сейчас выглядит разрушенный ими Луганский аэропорт. ВИДЕО18:13
- В «ЛНР» увеличили штрафы перевозчикам: Заниматься «нелегальными» невыгодно17:57
- ОБСЕ сняла с дрона военную технику боевиков ДНР в жилых кварталах Макеевки16:13
- Люди бегут: Украина столкнулась с новой угрозой22:31
- Рост цен на газ или дефолт: Украину поставили перед тяжелым выбором22:13
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- В Украине может исчезнуть автомобилестроительная отрасль21:16
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- Вятрович: Польша теперь может напасть на Украину20:14
- Члены семей "майдановцев" смогут раньше выйти на пенсию 19:54
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Дмитрий Рева: кокаиновая дорога Бахмут – «ДНР»09:03
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- ВСУ отвоевали пять поселков на Донбассе: Горловке спрогнозировали освобождение
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации
- "Все на кладбище: Vodafone здесь ловит идеально!" - у Захарченко нашли новую точку, где ловит украинская связь. ВИДЕО