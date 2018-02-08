Все рубрики раздела
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Дмитрий Рева: кокаиновая дорога Бахмут – «ДНР»09:03
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления
Эти методы помогут вам сохранять спокойствие и давление в норме.
В Украине в последние недели погода меняется каждый день и минусовая температура резко переходит в плюсовую, поэтому людям, которые страдают от перепадов кровяного давления приходится нелегко.
Медики утверждают, что улучшить самочувствие можно такими способами:
Пить много полезной жидкости. Вода и травяные настои, а также отвары и ягодные чаи очищают сосуды от токсинов и снижают уровень холестерина в крови, за счет чего артериальное давление не будет "скакать" то вверх, то вниз.
Не есть жареных блюд. Канцерогенные вещества из жареного растительного масла попадают в кровь и засоряют сосуды, способствуя их сужению, от чего может повыситься давление. Поэтому гипертоникам лучше повременить с жареными продуктами и готовить пищу другими способами, например, варить в воде или на пару.
Если и есть жирные продукты, то только те, в которых содержатся полезные жирные кислоты Омега-3. Эти вещества славятся своей способностью очищать и омолаживать сосуды, за счет чего показатели давления будут оставаться в норме при любой погоде.
Не солить еду. И гипертоникам, и гипотоникам следует избегать сильно соленых продуктов, потому как они задерживают воду в организме, а вместе с ней и вредные токсины. По крайней мере, следует ограничить потребление соли на период переменчивой погоды.
Обязательно при наличии проблем с давлением, человеку нужно измерять его 2-3 раза в день, чтобы вовремя отреагировать на скачок и предупредить криз.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, давление, лечение
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- В «ДНР» похвастались «разработкой» винтовки «Сепаратист»18:56
- Бои на Донбассе продолжатся, так как есть решение их продолжать, - Хуг18:38
- Боевики показали, как сейчас выглядит разрушенный ими Луганский аэропорт. ВИДЕО18:13
- В «ЛНР» увеличили штрафы перевозчикам: Заниматься «нелегальными» невыгодно17:57
- ОБСЕ сняла с дрона военную технику боевиков ДНР в жилых кварталах Макеевки16:13
- Люди бегут: Украина столкнулась с новой угрозой22:31
- Рост цен на газ или дефолт: Украину поставили перед тяжелым выбором22:13
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- В Украине может исчезнуть автомобилестроительная отрасль21:16
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- Вятрович: Польша теперь может напасть на Украину20:14
- Члены семей "майдановцев" смогут раньше выйти на пенсию 19:54
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Дмитрий Рева: кокаиновая дорога Бахмут – «ДНР»09:03
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- ВСУ отвоевали пять поселков на Донбассе: Горловке спрогнозировали освобождение
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации
- "Все на кладбище: Vodafone здесь ловит идеально!" - у Захарченко нашли новую точку, где ловит украинская связь. ВИДЕО