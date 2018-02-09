Военный эксперт рассказал, как Javelin поменяют ситуацию на Донбассе. ВИДЕО

09.02.2018 09:15

Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin существенно подымут цену конфликта на Донбассе для России, отбив желание россиян участвовать в войне.

Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

"Плюс Javelin пошли, а Javelin– хорошая штука, зря их ругают. Это game changing weapon, оружие, меняющее правила игры в нашу пользу. Цена конфликта очень сильно подымается для России", - считает эксперт.

По его словам, американское оружие обеспечит значительное преимущество украинской армии.

"Проблема даже не в танках, проблема в том, что танковые экипажи будут гибнуть, а где же брать новые? Какой дурак из-под Омска бросит свою работу сторожем супермаркета и поедет гореть в танке под Донецком с перспективой быть закопанным в лесополосе, до России даже не довезенным? Таких дураков будет все меньше с каждым новым попаданием Javelin", - уточнил Арестович.