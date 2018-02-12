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Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды
Ничто так не преображает женщину, как красивые украшения, а драгоценные уж точно. Да и мужчинам различные перстни, цепочки и браслеты добавляют солидности. Но, к сожалению, не все украшения приносят удачу своему обладателю. Экстрасенсы говорят, что именно различные драгоценные штучки часто служат причиной несчастий.
Всё зависит от того, как они у тебя оказались. Редакция «Так Просто!» расскажет тебе о 6 видах украшений, которые лучше перестать носить и в дальнейшем не наполнять ими свою шкатулку. Так советуют экстрасенсы и об этом гласят различные поверья.
Драгоценные украшения
- Приобретенные в ломбардах
Понятно, когда у человека всё хорошо, он вряд ли он понесет сдавать драгоценности в ломбард. Зачастую это происходит, когда в семье произошло какое-то горе, она переживает финансовые затруднения или у украшений криминальное прошлое. Подобные украшения несут в себе негативную энергетику прошлых владельцев, а то, что было отдано с грустью, счастья не принесет.
- Украденные
С давних времен существует поверье, что тот, кто заберет без согласия хозяина какую-то драгоценность, присвоит себе весь его негатив и болезни. Поэтому вряд ли украденное украшение принесет радость и счастье. А о том, сколько проклятий полетит в адрес вора, даже говорить не стоит.
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Найденные
Идешь по улице и видишь: колечко золотое валяется. Думаешь, что ты суперсчастливый и удачливый человек. Но не спеши радоваться. Варианта в этом случае два: если повезет — обретешь удачу, если не повезет — свалятся на твою головушку различные неприятности. Ты же не знаешь, какая карма была у человека, потерявшего это украшение.
А некоторые люди еще проводят разные ритуалы как с украшениями, так и с деньгами, чтобы выбросить свои беды. Точно можем сказать, что нельзя подбирать и носить нательные крестики. Ты либо не бери их вовсе, либо найди владельца.
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С ненатуральными камнями
Странное, на первый взгляд, предупреждение. Многие люди носят искусственные бриллианты и другие камни. Но настоящие камни лежат в земле. И долгие годы они вбирают в себя силу природы, заряжаются мощнейшей энергетикой. Потом эти камни передают энергию и силу своим обладателям, принося им удачу.
А вот искусственные ничего не прибавят, некоторые даже могут высасывать энергию своего хозяина. Поэтому специалисты не рекомендуют долго носить такие камни, а тем более изготавливать из них амулеты или талисманы.
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Фамильные драгоценности
Семейные традиции передачи драгоценностей существуют не просто так. Фамильные сокровища обладают способностью сохранять и переносить в себе веками сформированную энергетику. В большинстве случаев такие украшения дарят успех и счастье своим новым владельцам, становясь для них своеобразным семейным оберегом.
Но от фамильных драгоценностей стоит отказаться, если существует родовое проклятие или последний их владелец умирал в сильнейших муках, от страшной болезни, был убит или закончил жизнь самоубийством. Специалисты говорят, что фамильные украшения не стоит продавать, чтобы не наложить на себя проклятие. Хотя нет прямых доказательств, что продажа может как-то сказаться на удаче или здоровье потомков.
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Подаренные с нехорошими намерениями
Например, коллеги, которые ненавидят именинницу, подарили ей кулон, и у той всё пошло наперекосяк. Или злобная свекровь подарила браслет, и невестка начала часто болеть и чувствовать себя несчастливой. Специалисты уверяют, что если драгоценность была подарена не от всей души и не с самыми чистыми и добрыми мыслями, то ее обладатель не получит ничего, кроме горя и невезения.
Это правило касается всех подарков. Поэтому любые праздники лучше проводить в кругу людей, которые тебе действительно близки.
Теги: Донбасс, украшение, экстрасенсорика, драгоценный камень
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