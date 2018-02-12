Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника

12.02.2018 19:00

Масленица — это любимый и долгожданный праздник во многих семьях. С давних пор повелось так, что Масленицу празднуют целых семь дней. Этот период так и называется «масленичная неделя». Причем из года в год дата начала и окончания масленичной недели варьируется.

В 2018 году Масленица продлится с 12 по 18 февраля. Каждый из семи дней масленичной недели имеет свое название и свои традиции празднования.

В старину масленичная неделя полностью была посвящена народным гуляньям. Однако в реалиях современного мира мы не можем устроить себе неделю каникул.

И всё же очень важно знать: что можно и что категорически нельзя делать на Масленицу. Церковь диктует свои правила, которые особенно следует учесть, если ты готовишься к Великому посту.

Проведение Масленицы

Редакция uDuba.com подготовила для тебя полезную информацию о том, что можно и что строго запрещено делать в масленичную неделю. Поедание выпечки — далеко не единственный способ отдать дань традициям и весело провести время!

Масленица, как и многие другие обычаи, появилась задолго до крещения Руси. В древние времена земледельцы пытались умилостивить высшие силы, чтобы получить хороший урожай. Масленица, которую еще называют масницей и блинницей, раньше выпадала на весеннее равноденствие, тот момент в году, когда вот-вот должно было начаться потепление. Потому древние славяне закладывали в праздник сразу несколько смыслов.

Во-первых, это — рубеж, отделяющий зиму от весны, морозы от тепла. А так как от погоды зависели будущие урожаи, то отсюда вытекает второй смысл празднования. Масленицу отождествляли с матерью-землей. Обряды сопровождали щедрыми подношениями, чтобы в ответ дары вернулись сторицей.

В современном православном календаре Масленицу упоминают в разрезе сплошной сырной седмицы (последней недели перед длительным Великим постом), праздник считают народно-церковным.

Что нельзя и что можно делать в Масленицу

На Масленицу (сырную неделю) категорически запрещено есть мясо и мясные продукты. А вот рыбу и, соответственно, блины с рыбой есть разрешается. На Масленицу нельзя ругаться. Отведи это время эмоциям, с которыми нужно встретить начало Великого Поста. В сырную седмицу ни в коем случае нельзя злиться, ссориться и обижать близких. Празднование Масленицы не отменяет уборки в доме! Лучше прибрать на этой неделе как следует, чтобы в первую неделю Великого поста больше времени уделить молитве, добрым делам, посещению церкви.

Не рекомендуется игнорировать прощеное воскресенье. В этом году оно выпадает на 18 февраля. Самое важное в этот праздник — попросить прощения у всех, кого ты когда-то мог ненароком обидеть. Считается, что только тогда можно вступить в Великий пост с чистой душой. В этот день Господь отпускает грехи тем, кто искренне раскаивается в содеянных поступках.

Каждый день масленичной недели имеет свои обряды и приметы.

Каждый день масленичной недели имеет свои обряды и приметы.

Понедельник — встреча

В этот день делают ледяные горки. В древности верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех над ледяной горкой, тем лучшим будет урожай. А еще в этот день и начинали печь блины те, у кого был достаток. Первый блин принято было отдавать бедным за упокой умерших.

Вторник — заигрывания

В этот день принято заводить веселые игры и угощать за организованное веселье блинами.

Среда — лакомка

Все хозяйки этого дня готовят различные вкусности в больших объемах и украшают ими богатый стол, но блины, конечно, остаются на первом месте.

Четверг — большое гулянье

С этого дня Масленица разворачивается во всю ширь — гуляют с утра до вечера, водят хороводы, поют песни.

Пятница — тёщин вечер

Огромное количество обычаев в этот день направлено на то, чтобы ускорить свадьбы и помочь найти молодым соответствующую пару. Зятья с вечера лично приглашают в гости своих тещ и угощают их блинами.

Суббота — посиделки с золовкой

В этот день молодая невестка приглашает своих родных к себе.

Воскресенье — прощеное

В этот день принято просить прощения у всех близких и обиженных за причиненное зло, за какие-то проступки. Это очень светлый день перед началом Великого поста. С 19 февраля гулянья прекращаются, поскольку в силу вступает Великий пост, который продлится до 8 апреля — Пасхи.

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Источник: https://from-ua.com