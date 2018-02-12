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НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
Самый волшебный день, когда все желания непременно сбываются! Уже скоро – не пропусти!
Хотите узнать, в какой день в году исполняются все желания? Когда можно попросить и все непременно сбудется? Существует один особенный день. Уже совсем скоро – не пропусти!
Есть в году один день, когда желания непременно сбываются – это 15 февраля.
Обряд на благополучие
Считается, что вода в этот день обладает волшебной силой. Предварительно предупредите кого-либо из членов семьи о проведении обряда (когда молчать и что когда говорить). Надо проснуться ДО РАССВЕТА (РАЗГОВАРИВАТЬ НЕЛЬЗЯ НИКОМУ) и МОЛЧА набрать воды (кто в частном доме – из колодца, колонки, т.е. природной; кто в квартире – из-под крана В ВЕДРО). Вы переступаете порог с ведром воды (в квартире – просто становитесь у входной двери, порог можно не переступать; в частном доме – переступаете порог у входной двери) и член семьи должен у вас спросить:
— Что несешь?
Вы отвечаете:
— Воду.
Он (она) спрашивает:
— Зачем?
Вы отвечаете:
— На все доброе.
Член семьи:
— А можно воды набрать?
Вы отвечаете:
— Можно.
Он набирает воды в большую кружку, ковш. Эта вода считается целебной и исполняющей желания. Воду из кружки переливают в банку и хранят в течении года. Ее пьют при болезнях и сложных жизненных обстоятельствах, умываются не вытираясь, сбрызгивают товар или новые вещи и т.п. Воду в ведре используют для приготовления пищи, добавляют при купании, пьют – она не хранится.
Не забывайте: проводить обряд ДО РАССВЕТА (посмотрите в календаре, когда в вашей местности рассветает), пока не принесут воды НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ.
Заговор на исполнение желаний
Наберите в стакан святой воды, набранной в церкви на Сретенье, отпейте 3 глотка и прочитайте «Отче наш».
Стакан со святой водой поставьте на стол, по бокам установите две свечи, также принесенные из церкви на Сретенье, и читайте на воду: «Как льется водица, так дуют ветра, разольется неудача, развеется беда, омоется раба Божья (имя) росою утренней, овеется ветром свежим. Станет раба Божья (имя) удачливой, понятливой, все стечется, все свяжется, все заслоны и запруды разойдутся, как их и не было! Словам замок, а ключ пропал».
Свечи должны догореть полностью, а воду выпейте за 3 дня, разделив содержимое мысленно на три равные части. Кстати, обряд лучше проводить на растущей луне, утром на голодный желудок
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, астрология, февраль, заговор
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