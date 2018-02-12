Все рубрики раздела
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
Парацетамол признан опасным для здоровья
Учёные пришли к неутешительным выводам, изучив воздействие препарата на организм.
Парацетамол негативно воздействует на половые гормоны, повышая риск бесплодия или пороков развития у плода. К такому выводу пришли ученые из организации Human Longevity в Сан-Диего, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Real-Vin.
В исследовании приняли участие 455 человек старше 18 лет. Кроме того, в анализ были включены данные, полученные при обследовании 1880 европейских близнецов и 1235 людей с афроамериканскими и испанскими корнями. Ученые проследили за изменениями в концентрации 700 соединений, важных для метаболизма.
Оказалось, что во всех группах добровольцев наблюдалось истощение нейростероидных половых гормонов, связанное с употреблением парацетамола. Эффект был эквивалентен старению организма на гормональном уровне на 35 лет, что, в свою очередь, способствует дисфункции плаценты и нарушению репродуктивных способностей. Это также ведет к заболеваниям нервной системы, а также увеличивает риск выкидыша или нарушений развития у эмбрионов.
При передозировке парацетамол разрушает печень
В Америке Федеральная экспертная группа давно рекомендовала Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) запретить в стране применение препаратов, содержащих сочетание ацетаминофена (известного у нас как парацетамол) с наркотическими анальгетиками. В число самых популярных таких препаратов входят, например, викодин (парацетамол с гидрокодоном) и перкоцет (парацетамол с оксикодоном). В США такие лекарства назначаются ежегодно более 100 миллионов доз! А на викодине, кстати, “сидит” телесериальный доктор Хаус – в случае запрета бедняге по ходу придется подсаживаться на русскую водку, не иначе.
Медицина давно знает, что передозировка парацетамола является ведущей причиной необратимого повреждения печени. Однако случается это довольно таки редко: если слушаться реальных врачей (а не брать пример с телевизионного доктора Хауса) и принимать парацетамол в стандартных для каждого возраста дозах и курсах, проблем не возникает. Мало того, парацетамол даже считается самым безопасным среди нестероидных и ненаркотических анальгетиков.
Но когда парацетамол смешан с наркотиком, избежать передозировки сложно из-за толерантности, вызываемой наркотическим компонентом препарата. Скажем, доктору Хаусу хочется все время увеличивать дозу викодина из-за привыкания к гидрокодону, но вместе с растущей дозой наркотика он поедает и лишний парацетамол. Между прочим, такой сюжет в реальной жизни выливается в США в 42 тысячи госпитализаций и более чем 400 смертей ежегодно. И главное, что этих людей убивает не наркотик, а “безвредный” парацетамол в лошадиных дозах. Уж лучше бы они употребляли чистый наркотик.
Также эксперты рекомендовали FDA снизить максимальную дозу парацетамола в ненаркотических смешанных и чистых парацетамольных препаратах (Тайленол, Панадол, Терафлю и другие) с 500 до 325 миллиграммов, и установить максимальную суточную дозу для взрослых в пределах 4 000 миллиграммов. При этом консультативная группа проголосовала против ограничения количества таблеток с парацетамолом в одной упаковке.
Кстати, в Украине чистый парацетамол выпускается в дозах по 200 или 325 миллиграмм – для максимальной суточной дозы взрослому необходимо съесть 20 первых или 12 вторых таблеток. Хотя из практики известно, если 3-4 таблетки парацетамола не помогают от боли или температуры, дальше с ним нет смысла играться, тем более что никто на все сто в своей печени не уверен. А вот в комбинированных импортных препаратах нужно внимательно читать инструкцию, дабы точно знать дозу съеденного ацетоминофена.
По закону FDA не обязано следовать рекомендациям экспертной группы, однако в большинстве случаев они все-таки выполняются. Между тем, парацетамол чрезвычайно популярен в Америке - ежегодно в стране продается около 28 миллиардов содержащих его таблеток, то есть каждый американец пьет его по одной таблетке раз в четыре дня. Заметьте, в Штатах не предлагают запретить гидрокодон или оксикодон, - они ведь печень не разрушают.
В Украине же парацетамол не скоро сравнится по народной любви с самым популярным анальгином, который на Западе, кстати, давно не выпускается (то ли из-за осложнений, которые на самом деле ничуть не страшнее, чем у прочих нестероидных противовоспалительных средств, то ли из-за неприличной для развитых стран дешевизны).
Теги: Донбасс, здоровье, парацетамол
- Ученые выяснили, на сколько лет сокращает жизнь грязный воздух
- Евросоюз будет проверять здоровье въезжающих
- Ученые указали на новые опасности от смартфонов для здоровья
- Улыбнись морскому котику в ответ!
- Врачи рассказали о состоянии Буша-старшего
- В Донбассе спасают смертельно больных детей «с кардиологией»
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Тука: «ЛНР» и «ДНР» могут объединить и «вернуть» Украине17:40
- В Константиновке арестован «социальный работник», грабивший пенсионеров16:31
- Мариупольцам предлагают продать квартиры в фонд городского имущества16:15
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему14:48
- Вместо зарплаты - тормозки. Как выживают в «ЛНР»14:20
- В оккупированном Донецке горело здание, есть жертвы и пострадавшие14:00
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
- Тука: Переселенцы должны участвовать в выборах21:52
- Боевикам из РФ прислали противотанковые ракеты21:38
- Саакашвили рассказал, как его вывозили из Украины21:25
- Убийство на Черниговской: суд решил судьбу преступника21:08
- Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»20:55
- Путин заболел: в Кремле сообщили подробности20:40
- Житель Луганска обокрал золотой внедорожник полковника Росгвардии20:20
- Катастрофа Ан-148: украинцев позвали на помощь20:02
- Саакашвили депортирован в Польшу19:48
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе