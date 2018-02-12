Почему герань должна быть в каждом доме

12.02.2018 10:00

Практически у всех, кто любит выращивать домашние растения, присутствует на подоконнике такой цветок, как герань. Издавна считается, что он благоприятствует теплой, спокойной и уютной атмосфере в вашем доме.

Астрологи утверждают, что герань не дает распространяться негативной энергии, защищает от ссор, «дурного глаза», сплетен и пересудов, а также охраняет ваше жилье от нежеланных гостей.

Это растение обладает успокаивающими и антистрессовыми свойствами, делая людей более мягкими, терпеливыми и добрыми. Еще оно притягивает в дом финансовое благополучие и стабильность.

Мы расскажем вам 9 причин, по которым обязательно стоит завести герань у себя в доме.

1. Аромат цветка помогает облегчить депрессию и укрепляет нервную систему. Если горшочек с геранью поставить в комнате, где располагается геопатогенная зона, растение нейтрализует все её вредное воздействие.

2. Герань помогает и в любви — для этого алый цветок герани нужно подарить любимому. Для того, чтобы возлюбленная или возлюбленный ответил взаимностью, герань должна оставаться у него в доме.

3. Листья герани содержат в своем составе эфирное масло, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно потереть пальцами листочек. Масло особенно сильно выделяется на солнце летом.

Таким образом, растение может защищаться от перегрева. Существует мнение, что если герань находится на улице, то в жаркую сухую погоду на закате солнца над ней легко заметить свечение. Подобный эффект как раз дают активно выделяемые геранью эфирные масла.

4. Листья герани не любит моль, мухи и прочие насекомые. Геранью для избавления от насекомых рекомендуется растирать домашних животных.

5. Можно использовать герань для лечения головных болей и простуды. Данное растение очищает воздух, убивает вредные бактерии. Чтобы почувствовать себя бодрее, достаточно ежедневно просто посидеть 10 минут рядом с растением.

Для очистки воздуха можно применять масло герани, которое продают в аптеках. Достаточно будет всего 3-4 капли в аромалампе.

6. Масло герани регулирует гормональный обмен. Также оно возбуждает чувства, поэтому можете капнуть в аромалампу 5 капель масла герани во время романтического ужина.

7. Герань чрезвычайно полезна людям с проблемами связанными с нервной системой, страдающим от гипертонии, бессонницы, желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. Герань оказывает существенную помощь при больном желчном пузыре и печени. Приложенный к больному месту лист герани, снимет боль при отите, радикулите, зубную боль.

8. Народные целители при зубной боли рекомендуют не помещать лист герани в рот, а привязывать его к щеке с внешней стороны. При радикулите листья измельчают, затем прикладывают к спине в качестве компресса. Подобный компресс привязывают при повышенном давлении к руке (место, где пульс).

9. Просто растущая в доме герань, по словам целителей, предотвращает появление опухолей. А парапсихологи заявляют, что герань выравнивает нарушенное заболеваниями биополе человека

Источник: https://mirkrasoty.life