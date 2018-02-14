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Как справиться с негативными воспоминаниями?
Не каждый способен посмеяться над чем-то стыдным, страшным или просто болезненным, что было в его прошлом. И хотя кажется, что способные на самоиронию люди сильны, это вовсе не так. Смех является лишь защитным механизмом от негативных воспоминаний. Это один из способов справиться с болью прошлого. Правда, на очень непродолжительное время. Как заметил Ницше, самоирония не решает проблему, а только позволяет выплеснуть заряд раздражающих эмоций.
На самом деле ошибки прошлого, приносящие боль - это явные указатели на слабые места человека. Рано или поздно он попадет точно в такую же ситуацию и опять ошибется точно таким же образом.
Убегание от болезненных воспоминаний - не лучший выход. Потому что убегать бесконечно не возможно.
Чтобы раз и навсегда избавиться от душевной боли и обезопасить себя от повторения однотипных ситуаций, необходимо разобрать по мельчайшим деталям все, что связано с конкретным воспоминанием. Важно все: место, время, свое финансовое положение на момент событий, психо-эмоциональнле состояние и те же факторы, но уже у всех остальных участников ситуации.
Боль воспоминаний бывает нескольких типов:
- сожаление;
- чувство вины;
- чувство обиды;
- страх;
- ненависть.
Если разделить эти чувства на две группы, то выйдет, что одна из них имеет направленность на самого человека, а вторая - во вне, на его окружение.
Испытывая эмоции первой группы, человек винит в случившемся себя. Но он должен понять: он не мог поступить иначе в тот момент. Но он может быть другим теперь. И это возможность навсегда изнать из души боль прошлого, вытеснив ее позитивными эмоциями.
Испытывая эмоции второй группы, человек винит кого-то другого в случившемся. Хотя совершенно ясно, что на тот момент тот другой человек тоже не мог поступить иначе. Не важно, осознавал он или нет то, какую боль причиняет другому. Что-то заставило поступить его именно так. А можно ли винить человека в том, что он не властен был изменить?
В какой-то момент у каждого человека могут сработать давние психологические комплексы и модели, усвоенные еще в детстве. В такой момент человек находится как бы в состоянии аффекта.
Есть ли смысл обижаться на пьяного человека? А на сумасшедшего? А на движимого комплексами?
Конечно для некоторых это слабое утешение. Ведь сами они все равно пострадали.
Но в таком случае нужно подумать: что тому, кто не может забыть плохое, дала та ситуация? Какой опыт? Может быть, как-то изменила его жизнь к лучшему? Если нет - самое время это исправить и забрать у плохих воспоминаний прошлого свою моральную компенсацию.
Когда человек постоянно думает о чем-то, что заставляет его страдать, таким образом, его подсознание пытается указать ему на ошибку, которую он совершил, и которую нужно исправить во избежание повторения ситуации.
Но у подсознания свой язык, символический, не всегда понятный даже его хозяину.
Человек может постоянно думать о чем-то, но не видеть, почему это происходит. Ему стоит взглянуть на ситуацию другими глазами. Возможно глазами другого человека. Стоит на время отложить все свои мысли и просто послушать чье-то мнение на этот счет. А лучше много разных мнений.
Откроется то, чего человек не замечал прежде. И это поможет справиться с болью прошлого.
Главное - быть готовым с ней проститься. А это часто труднее, чем найти способ сделать это.
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, психология, советы, воспоминания
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