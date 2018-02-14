Все рубрики раздела
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
Медики развенчали популярные мифы о простуде
Простуда может возникнуть на пустом месте.
По этой причине о ней существует множество мифов, которые мы попытаемся развеять.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на newsyou.info.
Причина – холод
Если бы это так на самом деле, то не было бы простуд в летний период. Да, переохладившись с ослабленным иммунитетом здоровья не прибавится. Но если человек закален, то замерзшие ноги не приведут к простуде. Скорее наоборот: если только появится насморк, окатиться холодным душем с последующим растиранием, то простуда даже не начнется.
Дело в том, что мороз оказывает косвенное влияние на показатели простуд. Когда на улице стоит холодная погода, большую часть времени люди проводят в помещениях, где закрыты окна и работают кондиционеры. Именно тогда вирусы активизируются, заражая как можно больше людей.
Нельзя мыть голову перед выходом на улицу
На этом были воспитаны несколько поколений в бывшем СССР. Хотя вся планета моется по утрам. Отметим, что почти полвека тому назад британцы проверили, сколько простудившихся будет в двух группах, участники которых были во влажной одежде. Оказало, что простуду подхватило примерно одинаковое количество среди тех, кто был на сквозняке, и находившихся в теплой комнате. Опять же – первопричина в закаленности и иммунитете.
Заражение при поцелуе
Учеными доказано, что промежуточная инстанция в процессе заражения – руки. Риновирусы предпочитают попадать в организм через нос.
Несовместимость спорта и простуды
С нормализацией температуры нужно возвращаться к занятиям спортом. Понятное дело, что все должно быть в меру. Но в любом случае вы окажете помощь организму в укреплении иммунитета . Самыми полезными считаются бег трусцой либо ходьба в течение 30 минут.
Можно вызвать пневмонию, если не кашлять
Опасность в подавлении кашля касается страдающих заболеваниями легких, причем относящихся к тяжелым и в хронической форме. Остальные должны вести борьбу с приступами кашля, тем более, что средств для этого предостаточно. Надо только дождаться их действия, когда начнется самоочищение кашля.
Лечиться лучше всего алкоголем
Вирус не боится алкоголя, потому как с ним не встретится: попадает водка в организму по желудочно –кишечному тракту, а вирусы – по верхним дыхательным путям.
К тому же алкоголь делает организм слабым в деле борьбы с вирусной инфекцией.
Надо улучшить питание
В действительности мясные блюда влияют на организм вроде стрессов и инфекций. Лучшим вариантом для того, чтобы предупредить зимой простуду, является соблюдение поста. Посоветуем хотя бы иногда попытаться на день отказаться от мяса и молока. Речь идет не о голодании. Правила довольно просты: пить жидкости до 3-х литров в течение дня и не употреблять мясо, рыбу, яйца и молоко.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, медицина
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Жителям Донбасса стали доступны электронные билеты на автобус14:48
- Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья13:38
- ДТП в Мариуполе: маршрутка протаранила легковушку, погиб один человек13:02
- На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов12:35
- Европейский суд разрешил Украине не платить пенсионерам в АТО12:01
- В ОРДО сделали очередное заявление о причине отсутствия связи Vodafone11:47
- С Украины может начаться глобальный конфликт: эксперты назвали несколько сценариев17:18
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Саакашвили решил засудить силовиков, пограничников и миграционную службу16:46
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- «Детские» пособия уже начали выплачивать почтовые отделения16:10
- Президент получил смертельную посылку с угрозами15:50
- В США лось "подбил" вертолет15:40
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Саакашвили планирует выпросить у ЕС «список Магнитского» для Украины15:15
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра