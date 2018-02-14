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Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать
Что такое разумный режим дня? Это ежедневная жизнь «в ногу со временем».
Ведь не зря же подавляющее большинство живых существ днем бодрствуют, а ночью спят, утром хотят одного, днем желания другие, а вечером третьи. Это связано с влиянием планет. Солнце дает активизацию процессов в организме и силу действовать, луна дает расслабление и возможность отдыхать. Влияние солнца не дает возможности организму полноценно отдыхать, а влияние луны не дает возможности полноценно действовать без ущерба для психики человека.
Итак, к каким же последствиям приводит нарушение режима дня:
Разум и ум отдыхают с 9 вечера до 11 вечера. Поэтому, если Вы не легли спать или не заснули в 10 часов вечера, то у Вас будет страдать ум и разум — умственные способности и разумность будут постепенно падать. Снижение умственной силы и разумности происходит не сразу, а плавно и часто незаметно, негативные последствия могут накапливаться годами. Когда снижается сила разума, человек не может понять, что делать хорошо, а что плохо. Ему трудно разобраться, как поступать в тех или иных жизненных ситуациях, он совершает ошибки, о которых потом жалеет. Становится трудно избавиться от вредных привычек. При снижении силы ума начинаются беспокойства и ухудшение памяти, психическая нестабильность.
Первые признаки отсутствия отдыха ума и разума — снижение концентрации внимания или чрезмерная напряжённость ума, усиление вредных привычек, снижение силы воли и увеличение животных потребностей — секс, еда, сон и конфликты. Дальнейшие последствия – хроническая психическая усталость и напряженность, нарушение сосудистой регуляции и склонность к повышению артериального давления. Землистость лица, усталый тусклый взгляд, психическая заторможенность, головные боли — всё это признаки нарушения режима дня, человек не дает уму и разуму отдыхать в отведенное для этого природой время.
Если вы не спите с 11 до 1 ночи, то у вас будет страдать жизненная сила, а также нервная и мышечная системы. Последствия — слабость, пессимизм, вялость, снижение аппетита, тяжесть в теле, психическая и физическая разбитость. Эти проявления, как правило, чувствуются немедленно. Деятельность праны в нашем организме связана с нервной системой, поэтому последняя со временем она также начнёт страдать. Последствия крайне неприятны и опасны — нарушается регуляция баланса жизненных функций всего организма, что вызывает снижение иммунитета и развитие хронических болезней. Если и дальше нарушать режим дня, то могут быть последствия в виде тяжёлых изменений в функционировании нервной системы, а также внутренних органов.
С 1 ночи до 3 утра спать тоже нужно обязательно, в противном случае страдает эмоциональная сила человека. Ближайшие последствия — чрезмерная раздражительность, агрессивность, антагонизм. При нарушении этого правила происходит сильное эмоциональное истощение, и могут начаться приступы истерии. Дальнейшие последствия — постепенное развитие маниакально-депрессивного психоза, то есть, человек какое-то время чрезмерно возбуждён, а затем впадает в глубокую депрессию. Постепенно снижается острота восприятия мира через слух, осязание, зрение, обоняние, а также снижается активность вкусовых рецепторов.
Несколько слов о разумности. Разумность — это способность человека понимать силы, которые существуют вокруг нас и влияют на нашу жизнь. Разумный человек понимает, что есть время, сила времени, поэтому старается делать всё вовремя, настолько, насколько ему позволяет судьба.
Того, кто не хотел дружить со временем, жизнь ставит в такие рамки, что человек не может спать вовремя – ночная работа, трудно уснуть вовремя, мешает телевизор за стеной или другие люди и т.д. Это наказание временем за неразумность. Если имеет место такая ситуация, то изменить ее бывает очень непросто, но есть один хороший способ. И сейчас мы поговорим о том, как устранить эти последствия многолетних нарушений режима дня.
Так как желание человека является огромной силой, то если постоянно хотеть поменять свой режим дня, через какое-то время человек получает эту возможность. Если желание было искренним и сильным, то находятся силы воспользоваться этой возможностью. Есть только один способ усилить это желание — общение с людьми, которые уже встали на правильный путь и соблюдают режим дня. Внимательное и смиренное слушание таких людей рождает перемены в разуме, дающие энтузиазм менять всё в своей жизни.
Все остальные способы устранить последствия нарушения режима дня – неразумны, и приводят лишь к дальнейшим неприятностям. Глупо орать на соседа или домочадцев, надеясь, что они выключат телевизор или утихомирятся, и при этом вовсе не будут думать о вас плохо. Неразумно бросать ночную работу, если нет других вариантов дохода. Нужно смиренно принять ситуацию как последствия собственной же неразумности в прошлом, и желать из всех сил изменить ситуацию к лучшему.
Согласно Ведам, все люди, которые нас окружают, олицетворяют наши грехи, совершённые в прошлом. Жизнь устраивает так, чтобы мы жили и общались с теми людьми, которые могут вернуть нам всё то плохое и хорошее, что мы когда-либо делали в отношении других, в том числе в прошлых воплощениях.
Когда человек желает лучшей жизни и при этом никого не винит в своей нелегкой судьбе, не пытается насильно переделывать других людей, он постепенно отрабатывает свою плохую судьбу, и его возможности жить счастливее улучшаются с каждым днем. А что касается неблагоприятных факторов, которые мешали прогрессировать в силу собственных плохих поступков, то они постепенно ослабевают и со временем исчезают вовсе
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на sethealth.ru
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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