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Шесть причин полюбить молочные продукты

14.02.2018 19:49
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Шесть причин полюбить молочные продукты

Медики рассказали, чем полезна молочная продукция и почему от нее не стоит отказываться.

Современные люди стали частенько отказываться от употребления молочных продуктов, потому что они слишком калорийные, а значит - от них можно набрать лишний вес. Но диетологи категорически против такого решения и предлагают просто снизить количество жирной молочки в рационе, заменив ее на обезжиренную или с низким содержанием жиров в процентном соотношении.

Чтобы быть более убедительными, медики перечислили шесть главных полезных свойств молочной продукции:

1. Они обогащены кальцием и белком, которые жизненно необходимы человеческому организму. Белок из молочных продуктов выступает в роли строительного материала для организма, а кальций обогащает костную массу и делает ее крепкой.

2. Некоторые виды молочки имеют в своем составе витамин D. Особенно зимой ощущает дефицит этого витамина, но молочные продукты могут решить эту проблему. Известно, что витамин D укрепляет кости, так что без него никак.

3. Увеличение костной массы и плотности костей. Предыдущие два полезных свойства молочных продуктов, взаимодействуя друг с другом, обеспечивают поддержку костям человека и заботятся об их целости и сохранности.

4. Предупреждают развитие метаболического синдрома и нарушения пищеварения. Молочная продукция оказывает благотворное воздействие на пищеварительную систему и эффективно очищает ее от токсинов, а также улучшает микрофлору, за счет чего метаболический синдром не имеет шансов на развитие.

5. Положительно воздействует на сосуды, за счет чего артериальное давление находится в норме и не повышается. В результатах многочисленных исследований ученые приходили к выводу, что люди, регулярно употребляющие молочные продукты, меньше подвержены гипертонии.

6. Помогают похудеть. В молочных продуктах есть все необходимые вещества, улучшающие работу кишечника и ускоряющие обмен веществ, за счет человек может использовать их для похудения.

Если вы остерегаетесь лишних калорий - выбирайте молочные напитки и продукты 0-5% жирности и тогда вашей фигуре ничего не повредит, а вот здоровье заметно улучшится.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, молочная продукция
 
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