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Как вылечить затянувшийся насморк
Медики объяснили, из-за чего насморк может затянуться на длительное время и что в этом случае нужно делать.
Принято считать, что насморк при простудном или вирусном заболевании должен сам по себе пройти через неделю после появления, а если еще и помогать ему в этом, закапывая в нос сосудосуживающие капли, то и того быстрее.
В любом случае, насморк - это проявление воспалительного процесса в организме, в частности из-за попадания в него вируса или патогенных бактерий.
Если насморк затянулся более, чем на неделю, то это свидетельство того, что воспаление перешло на придаточные пазухи носа. Поражена верхнечелюстная пазуха носа - это гайморит, лобная - фронтит.
Когда затянувшийся насморк должен насторожить?
- при насморке болит голова, особенно при наклонах головы в перед;
- длительность насморка более десяти дней;
- температура тела сохраняется в пределах 37-37,5 градусов по Цельсию;
- слизи нет, но нос заложен в течение двух недель и больше;
- появилась отечность под глазами, а при надавливании ощущается боль.
Как лечить затянувшийся насморк?
Промывание. Медики рекомендуют с самого начала появления насморка промывать нос солевым раствором.
Прием антигистаминных препаратов. Это позволит уменьшить отечность, особенно, если природа насморка аллергенная.
Закапывание сосудосуживающими каплями. Данное средство позволяет "остановить" выделение слизи из носа.
Прием антибиотиков. Данные таблетки следует принимать, если воспаление перешло на верхнечелюстную пазуху носа и развился гайморит, являющийся бактериальным заболеванием. А, как известно, от бактериальных инфекций можно избавиться только при помощи антибиотиков.
Даже если вы знаете, в чем причина затянувшегося насморка, необходимо обратиться к врачу, чтобы лечение было своевременным и правильным, в ином случае осложнений не избежать.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, лечение, насморк
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