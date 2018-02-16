Казанский: А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку»

16.02.2018 15:12

На территории, подконтрольной ДНР, есть сеть супермаркетов «Семерочка», которая состоит из отжатых украинских магазинов. Это бывшие «Фокстроты», «Амсторы» и т.д., которые были захвачены в 2015 году и теперь работают под новой вывеской.Пишет на своей странице в Фейсбук журналист Денис Казанский.

«Сеть оформлена на друга Паши Губарева Андрея Дундукова (в некоторых источниках его называют дальним родственником). Медиаресурсы Губарева (канал Новороссия, сайт DNR Live) постоянно рекламируют "Семерочку", на открытие новых магазинов приезжают соратники Паши из движения "Свободный Донбасс.

До войны, в 2014, Андрей Дундуков работал управляющим одного из магазинов АТБ. А уже в 2015-м стал владельцем целой сети отжатых супермаркетов. Неплохой взлет. Эдакий донецкий Ингвар Кампрад. Правда, все понимают, что настоящий хозяин «Семерочки» не он, а «народный губернатор» Павлик.

Вчера Паша дал самому себе интервью (да, хорошо иметь собственный сайт), и в нем от «Семерочки» открестился, но признался, что Андрей Дундуков - действительно его старый друг. Ну просто чисто случайно так получилось, что за полгода завхоз АТБ стал владельцем сети украденных боевиками магазинов. А давняя дружба с Губаревым тут совершенно не при чем.

В общем, не зря Паша рискнул в 2014-м году, носился по Донецку, неистово пучил глаза и ревел с трибуны всякие глупости. Это принесло свои плоды. Теперь он один из хозяевов "молодой республики", владелец украденного имущества, которое создавали другие люди. Тысячи людей погибли в бессмысленной войне, сотни тысяч живут в бесправии и нищете, не имея доступа к банкоматам и нормальной мобильной связи, но зато у Паши Губарева все хорошо. Здорово иметь бизнес, в который ты ничего не вложил.

А вы думали все это было «за Новороссию»? Нет, все это было за «Семерочку». Пока оболваненные Пашей дончане продолжают умирать на фронте за химеру, Паша считает прибыль. Хорошо!», - резюмирует Казанский.