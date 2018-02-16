Романенко рассказал о серьезной угрозе, создаваемой Украиной для России

16.02.2018 19:14

Россия ответит за свою агрессию в Украине, несмотря на кажущееся преимущество в сфере ракетного оружия и военной авиации. Об этом заявил бывший начальник Генштаба Юрий Романенко, передает "Диалог.UA".

"В значительной мере Россия имеет ряд преимуществ в сравнении с Украиной в сфере ракетных вооружений, а также количественного и качественного показателя летательных аппаратов – вертолетов и самолетов. Более того, я не сомневаюсь, что результаты нанесения атак с использованием ракет и авиации "могут быть весьма тяжелыми", - отметил генерал. При этом Романенко уверен, что год за годом Россия будет платить все большую цену за свою агрессию. "Степень эффективности ударов для Москвы будет снижаться, в то время как потери только увеличатся", - считает он. По словам генерала, не стоит забывать, что Украина в последнее время занимается наращиванием "противосамолетого и противоракетного потенциала", а еще создает "ракетную угрозу, в частности, для объектов на российской территории". Ранее экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявлял, что цена российской агрессии на Донбассе будет большой. Кроме того, в Пентагоне пояснили, в чем преимущество ВСУ перед российскими войсками.