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Врачи назвали неожиданную причину бесплодия
Высокий уровень сахара снижает вероятность успешного зачатия
Привычка употреблять всего один газированный напиток в день уже может привести партнеров к бесплодию. Из-за высокого уровня сахара вероятность успешного зачатия снижается более чем на 30%, сообщает Хроника.инфо.
Если пара употребляет всего один газированный напиток в день, то ее шансы на успешное зачатие снижаются более чем на 30%. При этом у мужчин, которые выпивают по баночке сладкой газировки в день, вероятность успешного зачатияснижается на 33%, а у женщин - на 25%, как показало исследование. Ранее ученые также выяснили, что яйцеклетки и эмбрионы не выживают в условиях высокого уровня сахара в организме. Наконец, сахар также связан с эректильными дисфункциями у мужчин. Именно поэтому планирующие завести ребенка пары должны ограничить употребление газированных напитков, особенно если учесть, что у них есть масса других побочных эффектов для здоровья.
Результаты этого исследования не обнаружили никакой связи между употреблением фруктовых соков или диетических напитков и проблемами с зачатием. Поэтому можно сделать однозначный вывод о том, что главное негативное воздействие проистекает всё-таки из-за сахара. Между тем уровень употребления напитков с сахаром во многих странах мира, включая Украину, постоянно растет, как и количество партнеров, столкнувшихся с бесплодием. Вполне возможно, что они могут сэкономить деньги на лечение бесплодия, если просто станут употреблять меньше напитков и продуктов, содержащих сахар.
В октябре 2017 года другое исследование показало, что употребляющие сахарные напитки женщины чаще сталкиваются с неудачами при проведении ЭКО. Если в суточном рационе представительниц прекрасного пола, получающих лечение в клиниках ЭКО, присутствовало более одного сладкого напитка в день, то вероятность успешных родов после процедур сокращалась на 16%. При этом успех самого ЭКО снижался на 12%, как выяснили ученые из Гарварда.
Теги: Донбасс, врачи, причины, бесплодие
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