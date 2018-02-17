Все рубрики раздела
- "Незручний Донбас": для политического пиара нет неудобных тем21:06
- Уборка наносит такой же вред здоровью женщин, как и курение19:49
- Для любителей магазинного молока: посмотрите, что нам продают! ВИДЕО18:56
- Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов14:51
- Что происходит с вашим телом, когда вы сидите по 8 часов в день13:50
- После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс13:17
- Пять привычных вещей которые нанесут необратимый вред здоровью13:06
- Децентрализация для Мариуполя, или Как попасть в распределение11:44
- Диетологи опровергли мифы о "вредных" продуктах09:20
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
Уборка наносит такой же вред здоровью женщин, как и курение
Вред организму наносят мелкодисперсные частицы детергентов, которые человек непроизвольно вдыхает во время уборки.
Европейские ученые заявили: регулярная уборка с применением очищающих спреев и других чистящих средств отрицательно сказывается на функциях легких. Вред организму наносят мелкодисперсные частицы детергентов, которые человек непроизвольно вдыхает во время уборки, они повреждают слизистые оболочки органов дыхания. Этот эффект выявили только у женщин, на организм мужчин уборка не повлияла, пишет Сегодня.
Авторы работы использовали результаты опроса European Community Respiratory Health Survey, его основной целью было изучение распространения астмы. Ученые отобрали данные о 6230 участниках опроса, которые не только заполнили анкету, но и прошли осмотр врача с обследованием функции легких. В начале исследования участникам было от 20 до 44 лет, наблюдение за ними длилось более 20 лет. 53% опрошенных составляли женщины. Исследователи учли возраст и уровень образования участников, их рост, вес и склонность к курению.
На обследовании участники проходили проверку на два основных показателя функции легких: объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1, FEV1) и форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ, FVC). Первый показатель измеряет, сколько воздуха выдыхает человек в первую секунду сильного выдоха, второй — какой объем воздуха выходит из легких при максимально быстром и сильном выдохе.
В норме оба показателя с возрастом падают. Однако cопоставление данных показало: у женщин, которые регулярно проводили уборку с использованием чистящих средств, эти значения уменьшались быстрее. У тех, кто убирался дома, ОФВ1 снижался на 3,6 мл в год быстрее, чем у тех, кто не занимался уборкой, а ФЖЕЛ — на 4,3 мл быстрее. У профессиональных уборщиц ОФВ1 падал на 3,9 мл в год быстрее, ФЖЕЛ сокращалась на 7,1 мл в год быстрее. По словам ученых, профессиональная уборка в течение десятилетий наносит легким женщин столько же вреда, сколько табак — легким курильщика, употребляющего по пачке сигарет в день в течение 20 лет. Также у тех, кто регулярно убирался, чаще диагностировали астму.
Заметное снижение функций легких обнаружили только у женщин. У мужчин, которые работали уборщиками или часто убирались дома, таких изменений не нашли. Ученые предполагают, что мужчины могут чаще работать уборщиками производственных помещений, а не жилых или офисных, и использовать другие методы очистки поверхностей.
Исследование опубликовано в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Текст доступен на сайте Американского Торакального Общества (ATS)
Теги: Донбасс, здоровье, вред, уборка
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе живут в нищете: опубликовано видео боевика из Астрахани, который просит денег на билет назад в Россию. ВИДЕО22:31
- Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийской установки и танка22:06
- Донецкий запас шапок Януковича пригодился: соцсети поразило фото из оккупированного Луганска с новым главарем "ЛНР" Пасечником21:46
- Главари «ЛНР» пытаются подавить панику20:47
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет20:10
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО17:51
- Украинский полковник хотел "пристроиться" в "министерстве "ЛНР"17:11
- Донецкие наступают на луганских: в Луганске рассказали, кто устроил ночные диверсии и взрывы в "ЛНР" - подробности16:52
- В Луганске обстреляли местную телерадикомпанию16:09
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами15:52
- Российские наемники "ДНР" на Донбассе живут в нищете: опубликовано видео боевика из Астрахани, который просит денег на билет назад в Россию. ВИДЕО22:31
- Боевики обстреляли ВСУ из артиллерийской установки и танка22:06
- Донецкий запас шапок Януковича пригодился: соцсети поразило фото из оккупированного Луганска с новым главарем "ЛНР" Пасечником21:46
- Корнейчук: Зачем Порошенко велел устроить погром здания Россотрудничества? Все равно его отстранение уже ничего не остановит21:24
- "Незручний Донбас": для политического пиара нет неудобных тем21:06
- Главари «ЛНР» пытаются подавить панику20:47
- Погода в Украине весной: прогнозы специалистов20:30
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет20:10
- Уборка наносит такой же вред здоровью женщин, как и курение19:49
- "Дожать Россию": Порошенко назвал условие для введения миротворцев на Донбасс19:29
- "Незручний Донбас": для политического пиара нет неудобных тем21:06
- Уборка наносит такой же вред здоровью женщин, как и курение19:49
- Для любителей магазинного молока: посмотрите, что нам продают! ВИДЕО18:56
- Как переселенцу восстановить паспорт: разъяснения юристов14:51
- Что происходит с вашим телом, когда вы сидите по 8 часов в день13:50
- После удара по военным РФ в Сирии глава Пентагона встретился с Порошенко: Россию предупредили о "расплате" за Донбасс13:17
- Пять привычных вещей которые нанесут необратимый вред здоровью13:06
- Децентрализация для Мариуполя, или Как попасть в распределение11:44
- Диетологи опровергли мифы о "вредных" продуктах09:20
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО21:17
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- Битва за связь для неподконтрольного Донбасса: озвучены последние данные от МинВОТ
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО
- Захарченко отказался от «национализации» Vodafone
- В «ДНР» пояснили, почему у «Феникса» украинский номер
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами