"Гады готовятся": Гай рассказал о приближении активной войны на Донбассе

18.02.2018 21:10

В зоне АТО на Донбассе террористы "Л/ДНР" готовятся к более масштабной войне. Об этом заявил известный волонтер и блогер Мирослав Гай в эксклюзивном интервью "Обозревателю".

По его словам, нынешняя ситуация в зоне АТО - это "вялая позиционная война-не война".

"Это действительно период, когда обе стороны просто тянут время. И вопрос в том, кто за это время подготовится лучше", - сказал Гай.

"Россия стягивает технику, строит укрепления, готовит первую, вторую, третью линию. Посмотрите, что американские эксперты говорят? Эти гады готовятся к войне - более масштабной, чем та, которую они ведут сейчас", - заявил он.

Волонтер добавил, что масштабы и итог военных действий будут зависеть от подготовки украинской стороны, а также от того, поддержат ли ее международные партнеры.

"Зависит от того, как мы подготовимся. И от того, мы останемся с врагом один на один - или будем иметь поддержку. Нам самим сложно было бы справиться, скажу вам честно. Даже невозможно - без каких-то безумных совершенно потерь, неприемлемых для страны. Поэтому большие надежды - на помощь наших иностранных партнеров", - подытожил Гай.