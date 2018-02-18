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Могут быть как победой, так и поражением Украины: журналист озвучил интересное мнение по поводу Минских соглашений
Минские соглашения могут быть как победой Украины и поражением Российской Федерации на Донбассе, так и наоборот - все зависит от того, в какой очередности их выполнять.
Об этом в интервью "Апострофу" заявил журналист Павел Казарин.
"Сегодня очень часто говорят, что Минские соглашения не работают, не возвращают Киеву контроль над Донбассом. Но, на мой взгляд, они и не могли сработать, потому что такая задача перед ними не ставилась. Их главной целью была деэскалация", - отметил он.
Казарин напомнил, что до подписания Минских соглашений ежедневные потери на фронте составляли двузначное число, после они сократились до 10 человек в сутки.
По его словам, ставить в вину Минским соглашениям тот факт, что Донецк и Луганск не вернулись под контроль Киева, несколько наивно, потому что они и не могли этого сделать.
"Если Киев проводит амнистию, наделяет оккупированные территории особым статусом, боевики после амнистии проводят выборы без допуска украинских партий, легализуются, и им, боевикам, Москва передает контроль над российско-украинским участком границы, то такой сценарий будет означать победу России и поражение Украины", - уточнил журналист.
Он подчеркнул, что, если Минские соглашения реализовать в другой очередности: Москва выводит войска, передает контроль над границей Украине, после этого там проводятся выборы с участием украинских партий, то это будет победа Киева.
Вместе с тем, Казарин добавил, что до тех пор, пока нет устойчивой безопасности на линии соприкосновения, а Москва не желает даже говорить о возможном выводе своих подразделений (она, собственно, не признает их наличия там), речь о каком-то разрешении нынешней войны идти не может.
"Главное, что на нынешнем этапе Минские соглашения дают Киеву - это право требовать от третьих стран пролонгации санкций, которые введены против российской экономики. В этом отношении договоренности и время играют в пользу Киева", - подытожил он.
Теги: Украина, Донбасс, победа, Минские договоренности
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