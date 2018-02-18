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На какие проблемы может указывать одышка
Одышка, которая появляется после пробежки, — нормальное явление.
Однако если приходится сталкиваться с нехваткой воздуха в обычной ситуации, то вероятно есть некоторые проблемы со здоровьем, передает Новости Ю.
Медики указали, какие именно.
При сердечной недостаточности после физнагрузки либо еды вы чувствуете затрудненность во вдохе и нехватку воздуха. При дыхании слышатся хрипы, а за грудиной болит. Конечности все время холодные, на ногах появляются отеки.
Дело в том, что сердце не в состоянии справляться с нагрузками, а потому в кровотоке в легких отмечается замедление, насыщение кислородом происходит плохо.
Придется посетить кардиолога и сделать электрокардиограмму. Врачом будут назначены медпрепараты. Вам же следует научиться снимать напряжение, в рационе должны быть овощи, фрукты, жирная морская рыба.
При стенокардии одышка сопутствует вас даже в случае небольших физических усилий – беседа, ходьба, после приема пищи.
Если нагрузка увеличивается, то отмечается усиление приступа, в груди — резкая боль, а горло кажется сжатым.
Так как приступы стенокардии весьма опасны, то надо как можно быстрее проконсультироваться у кардиолога. Как правило, в назначениях медика проведение ЭКГ, рентгена грудной клетки, анализы крови.
Если вам недавно пришлось переболеть пневмонией, ОРВИ, гриппом, однако полного выздоровления не наступило, то одышка будут усиливаться в процессе ходьбы. С температурой будет все в порядке, но постоянно человек чувствует себя слабым.
Потребуется обратиться к пульмонологу, сделать рентген легких и сдать кровь на клинический анализ.
Характерной особенностью плеврита будет резь в груди при дыхании, кашель. Человек ощущает, что ему явно не хватает воздуха. Отмечается повышение температуры, а тело ломает.
Плеврит является довольно частым осложнением после ОРВИ. Потребуются анализы крови, рентген легких. Еще лучше, если человек полностью обследуется.
При бронхиальной астме дыхание происходит на коротком вдохе и тяжелом свистящем выдохе.
Довольно часто присутствует кашель с мокротой.
Пульмонолог и аллерголог-иммунолог могут помочь в этой ситуации, поэтому придется записаться на прием.
Иногда после стрессовой ситуации возникает ощущение, что воздуха катастрофически не хватает. Тогда дыхание учащается, становясь поверхностным. Бывает, что в основе проблемы – черепно-мозговая травма, межреберная невралгия.
Надо проконсультироваться с психоневрологом. Если с дыханием отмечаются определенные трудности, то надо попытаться переключить внимание. Иногда помогает задержка дыхания, а после надо дышать глубоко не спеша.
Теги: Донбасс, здоровье, причины, одышка
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