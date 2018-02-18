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Политолог рассказал о том, что может восстановить мир на Донбассе
Восстановить мир на Донбассе мешает политическая воля. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Владимир Воля.
«Закон о реинтеграции не является ни путем для мира не препятствием. Все упирается в политическую часть минских соглашений. Она пока остается дискуссионной, и не согласованной. Остается вопрос, каковы будут параметры этого специального статуса для Донбасса. Только для ОРДЛО или для всей Луганской и Донецкой области. Работа в этом направлении пока не продвинулась к какому то конкретному результату. Мешает политическая воля и собственные интересы России и Украины. Мы видим, что США предложили формулу Волкера, которая касается механизма размещения миротворческой миссии на Донбассе, чтобы удовлетворить позицию всех сторон. Но ее никто пока не поддержал»,- сказал В. Воля.
Он подчеркнул, что политическая часть Минска будет выполнена по формуле Штанмаера.
«Скорее всего, она будет выполнена по формуле Штанмаера. От нее никто не отказывается, она остается. Формулы Макрона (президента Франции- ред.), которую он обещал пока нет и вряд ли будет. Ему сейчас не до Украины. Закон о реинтеграции стал маркером для всех, что выполнение политической части Минска невозможно. И это единственный смысл данного закона»,- резюмировал В. Воля.
Напомним, на днях исполнилось три года с момента подписания минских соглашений, которые были призваны урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Соглашения включали поэтапную программу, как военного, так и политического урегулирования, результатом которого должна была стать реинтеграция «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» в состав Украины на правах автономии, а также общая децентрализация административно-территориального устройства соседнего государства. Реализация программы была рассчитана на год.
Теги: Донбасс, мир, восстановление, политолог
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