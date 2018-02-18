Врачи рассказали, чем опасен сон в выходные

18.02.2018 09:54

Человеку, уснувшему в неестественной позе, грозит нарушение кровотока, при этом рецепторы не всегда начинают сигналить мозгу о передавливании сосуда и необходимости сменить позу.

Эксперты рассказали о таком явлении, как «паралич субботней ночи», возникающем из-за того, что рецепторы оказались не способными вовремя передать мозгу сигнал о необходимости сменить позу во сне.

«Если человек во сне передавит кровоток в руке, может возникнуть защемление лучевого нерва, идущего от плеча до кисти. Проблема обнаруживается, когда пациент понимает, что не способен согнуть запястье. При своевременном обращении к врачу травму лечат без хирургического вмешательства. Если запоздать с походом в поликлинику, двигательные функции кисти полностью не восстановятся», — предостерег сомнолог Михаил Полуэктов.

К тем же последствиям, отмечают специалисты, может привести нарушение, известное как «паралич медового месяца», - к нему приводит сдавливание кровеносных сосудов головой одного партнера, уснувшего на плече другого. По этой причине человеку, который настраивается на долгий отдых и сон, лучше все-таки спать на достаточно широком и свободном пространстве, позволяющем поворачиваться и менять положение тела во сне, считают врачи.

Медики подчеркивают, что у человека, имеющего возможность полноценно отдохнуть ночью, повышается уровень межклеточной жидкости, уносящей с собой токсичные вещества, являющиеся побочным продуктом обмена веществ – в результате клетки организма очищаются эффективнее, что защищает от болезней, включая рак.

Что касается «паралича субботней ночи», то чаще всего это нарушение встречается у любителей спиртного, у тех, кто имеет привычку отмечать алкоголем окончание рабочей недели.

Источник: ladyhealth.com.ua