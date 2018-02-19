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5 симптомів дефіциту йоду в організмі

19.02.2018 08:58
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5 симптомів дефіциту йоду в організмі

Йод відіграє важливу роль у синтезі гормонів щитоподібної залози. Які симптоми свідчать про дефіцит цього мінералу?

1. Різке збільшення ваги з незрозумілих причин. Це є ознакою порушення метаболізму, яке часто виникає через нестачу йоду. Коли обмін речовин уповільнюється, калорії починають відкладатися у вигляді жиру.

2. Хронічне відчуття слабкості та втоми. Йододефіцит провокує погане самопочуття, постійну слабкість, втому. Людині стає важко підіймати предмети, рухатися, швидко ходити. Через уповільнений метаболізм організм отримує менше енергії, м’язи починають менш ефективно працювати. Якщо навіть після нормального сну і повноцінного відпочинку вас не покидає втома, цілком можливо, що причина в нестачі йоду.

3. Випадіння волосся. Гормони щитоподібної залози підтримують оновлення волосяного фолікула, а їх дефіцит призводить до припинення цього процесу, через що волосся починає сильно випадати.

4. Сухість шкіри. Гормони допомагають оновлюватися не лише волосяним фолікулам, а й клітинам шкіри. Якщо йоду бракує, це тягне за собою лущення та сухість цілих ділянок шкіри.

5. Уповільнений пульс. Серце починає повільніше битися через м’язову слабкість, що може провокувати біль в серці, запаморочення.

 

Источник: http://zdorovia.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, йод
 
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