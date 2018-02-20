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Что делать, если нет перерасчета пенсии

20.02.2018 11:14
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Что делать, если нет перерасчета пенсии

Осенью 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», который дал старт пенсионной реформе. Правительство обещало, что перечисленными и осовремененными будут все ранее назначенные пенсии по единым правилам расчета, независимо от того, в каком году была назначена пенсия по материалам пенсионных дел.

Однако к юристам поступает много обращений от граждан, которым не был осуществлен перерасчет пенсии или начисленные суммы не соответствуют заявленным. Что же делать в таких случаях, разъяснили в Общественной организации «Донбасс-SOS».
Так, прежде всего, необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда, где вы состоите на учете с письменным заявлением (в 2 экземплярах, на второй копии в обязательном порядке вам должны проставить входящий номер), в котором указать следующее:
«Я, (ваши фамилия, имя, отчество) являюсь получателем пенсии по возрасту / по инвалидности / в связи с потерей кормильца / за выслугу лет. В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» предусматривается осуществление перерасчета, индексация пенсий всех получателей с 01.10.2017 года. По состоянию на момент обращения перерасчет, индексация пенсии мне не осуществлена, чем нарушается мое право на социальную защиту. На основании вышеизложенного прошу:
предоставить разъяснения об основаниях неосуществления перерасчета, индексации пенсии в указанный период;
осуществить перерасчет, индексацию пенсии;
предоставить расчет пенсии после перерасчета, индексации пенсии».
Также одновременно, до получения ответа от уполномоченного органа, юристы рекомендуют обратиться с жалобой на:
горячую линию Кабинета министров 1545;
а также на горячую линию Пенсионного фонда Украины 0 800 503 753 для получения дополнительных разъяснений.

Источник fdu.org.ua



Теги: Донбасс, пенсионный фонд, перерасчет, пенсии
 
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