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Как сделать одежду идеально чистой
Решили купить «продвинутую» технику для легкой дезинфекции одежды, мебели и напольного покрытия? Выбор современного пароочистителя – непростая задача. Под этим названием объединено несколько видов техники разных габаритов и назначения, к тому же, в продаже их насчитывается почти две сотни моделей. Как подобрать нужное устройство быстро и при этом купить его не по завышенной цене? Все вопросы поможет решить каталог цен МагаЗилла.
Сайт, который сохранит ваше время и деньги
Пароочиститель можно купить в десятках интернет-магазинов, и не всегда есть возможность удобно сравнить товары с разных сайтов между собой. К тому же, много времени займет поиск продавца с самой выгодной ценой выбранного товара. Агрегатор цен MagaZilla создан для того, чтобы решить эти проблемы. Сервис предлагает:
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С МагаЗиллой не придется тратить время на просмотр десятков сайтов, а купить технику по самой низкой цене можно всего за пару кликов.
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тип техники (назначение и применение);
мощность (малая, средняя и большая мощность, в Вт);
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размеры бака для воды (малые, средние и большие, в литрах).
Дополнительно можно указывать виды комплектных насадок – для пола, окон, ткани и т.д.
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Теги: Донбасс, техника, магазин, одежда, дезинфекция
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- В Дружковке открыт агентский пункт Пенсионного фонда17:04
- Армия Украины теряет отважных защитников в зоне АТО: в Минобороны подтвердили гибель 29-летнего бойца ВСУ на Донбассе16:46
- Как сделать одежду идеально чистой16:23
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- У Путина приняли решение избавиться от ветеранов Донбасса в Сирии: появились подробности тайного совещания в Кремле15:34
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила15:15
- На Ясиноватской развязке уничтожен "стратегический блиндаж" боевиков "ДНР"14:54
- Как сделать одежду идеально чистой16:23
- Из-за Донбасса Россия может ввязаться в полномасштабную войну, – эксперт11:32
- Что делать, если нет перерасчета пенсии11:14
- Спасет ли Украину запрет русского языка?10:56
- Дневная сонливость может быть знаком смертельной болезни09:00
- Кремль в Украине проиграл, но у Путина в рукаве еще есть козыри - Лилия Шевцова08:53
- Хвороба Альцгеймера та смартфон: чи існує взаємозв'язок?22:30
- Медики рассказали, можно ли гипертоникам пить кофе19:45
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