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Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни
Те, кто смотрел «Битву экстрасенсов», знают, кто такая Алена Курилова. Для остальных — это победительница и судья телешоу, где люди состязаются в своих способностях ясновиденья, пишет leprechaun.
Она с радостью делится работающими советами, которые помогают начать успешную жизнь. Всё очень просто!
1. Перед важным событием
Если предстоит важное событие, накануне подготовьтесь. Перед сном поставьте обувь носками к выходу. На следующее утро, когда обуетесь, первый шаг через порог сделайте правой ногой.
2. Для уверенности в положительном результате
Чтобы точно всё прошло гладко, возьмите красную нить из натуральной шерсти. Отмерьте длину нити: она должна быть от кончика среднего пальца до локтя. Завяжите ее на 12 узелков. Когда вяжете каждый узел, приговаривайте: «Я хочу, чтобы всё получилось». Положите нить под коврик у выхода. Когда будете идти из дома, перешагните его правой ногой.
3. На счастье
Приобретите конскую подкову. Она может быть сувенирной или настоящей, но обязательно новой. Пусть кто-то из ваших близких ее спрячет, а вы потом должны ее отыскать. Когда найдете, повесьте над дверью «рожками» вверх. Подкова — символ удачи и благополучия. Найдя ее, вы обретете счастье.
4. От болезней
Если в семье кто-то часто болеет без причины, возьмите его простынь. Откройте окно и вытряхните ее со словами: «Новый день — новая пища, новый день — новое здоровье». Это позволит избавиться от недуга.
5. Для привлечения того, чего вам не хватает
На рассвете в Рождественскую ночь возьмите топор и ударьте им тупой стороной о порог. Дверь при этом должна быть открыта. Говорите: «Прибываю, прибываю, к дому зазываю…», а затем дополните фразу тем, что именно вы хотите привлечь. Многие просят счастья и здоровья. Алена Курилова сама проводила этот обряд. Она в него верит.
6. Для сохранения успеха
Если у вас всё хорошо, чтобы оно не убыло, просто будьте благодарны. Дарите нуждающимся подарки, занимайтесь благотворительностью, а про себя проговаривайте: «Да не оскудеет рука дающего».
7. Для тех, кто ищет любовь
Если вы хотите встретить своего любимого, можно погадать на Масленицу — это не грех, а традиции. Там вы и найдете нужную для вас подсказку.
8. От ссор
Если вы ругаетесь в доме и атмосфера постоянно накаленная, займитесь кухней. Готовьте еду в хорошем настроении и с любовью. Чтобы вы ни приготовили, когда ваши родные попробуют, они подобреют.
9. От неудач
Не судите и не судимы будете. Совет очень простой, но многие игнорируют его. Люди проклинают родных, а потом это возвращается к ним бумерангом.
10. Для воплощения планов в реальность
Будьте интересны себе, и остальные будут за вами идти. Не злитесь на весь мир, а стройте планы. Пропишите их на листке и окружите свечами. Всё сбудется! Посещайте места, где вы чувствуете себя сильными. Это может быть как лес возле дома, так и храм. Не давайте «токсичным» людям отравлять вам жизнь.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ясновидящий, советы, удача
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