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В сети показали, как научиться понимать язык котов (ВИДЕО)

21.02.2018 07:48
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В сети показали, как научиться понимать язык котов (ВИДЕО)

Почему коты мурчат, шипят и мяукают? Лайфхакер рассказывает об особенностях общения с пушистыми питомцами.

После рабочего дня вы приходите домой и начинаете рассказывать своей кошке о том, как плохо вам в коллективе. В ответ на вашу тираду вы слышите жалобное "мяу". Что это? Кошка вас пожалела или просто напомнила, что её нужно покормить?

Это видео поможет вам понимать своего пушистого любимца:

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, домашние животные, кот
 
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