Все рубрики раздела
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Как быстро восстановить силы после попойки11:21
- Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений07:58
- В Киеве столько агентов самого страшного врага Украины, что мы даже не подозреваем - Дмитрий Чекалкин. ВИДЕО07:48
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки07:32
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
Как быстро восстановить силы после попойки
Головная боль, тошнота, рвота, расстройство пищеварения, упадок сил – все это неблагоприятные последствия процесса усвоения организмом алкоголя. Эксперты рассказали, как помочь собственному телу быстрее переработать спиртное и восстановиться, передает Сегодня.
При употреблении спиртных напитков организм вынужден справляться с действием этанола (С2Н5ОН), который быстро проникает во все клетки, а также ацетона и сивушных масел (это побочные продукты дистилляции алкоголя). По мнению ученых, витамины группы B помогают усваивать алкоголь быстрее и играют роль средств профилактики похмелья, об этом сообщил МИР24. В частности, медики посоветовали использовать витамины В1 (тиамин) и В6 (пиридоксин).
"Витамин В6 помогает быстрее переработать алкоголь, стимулирует активность печени и обладает детоксикационным действием. Установлено, что 1200 мг данного витамина снижает симптомы похмелья в два раза. Витамин В1 стимулирует синтез фермента ацетил-КоА, с помощью которого завершается переработка этилового спирта до углекислого газа и воды", – рассказали специалисты.
Также следует знать, что оба витамина нужно принимать в жидком виде, разведя в небольшом количестве воды. Принимать В6 и В1 одновременно не нужно – при этом усваивается лишь один из компонентов. Сначала следует принять пиридоксин, спустя 4-6 часов – тиамин.
После приема витамин В6 и В1 медики считают целесообразным принять витамин С. Аскорбинка способствует более эффективному выведению из организма токсинов, образовавшихся в процессе выпивки.
В целом, чтобы не страдать впоследствии от похмелья, за столом не нужно смешивать разные виды спиртных напитков, а сам алкоголь – чередовать с водой, и при этом плотно закусывать.
Теги: Донбасс, алкогольное опьянение, восстановление
- В Мариуполе пьяный таксист вез пассажиров
- На ставке зарезали военного пенсионера
- В стельку пьяный донбасский депутат устроил автогонку
- Велосипедист на перекрестке "протаранил" легковушку
- Почти сотню дончан поймали пьяными за рулем
- В Донбассе каждые сутки сотрудники ГАИ выявляют около 30 пьяных водителей
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот19:29
- В Донецке произошло серьезное ДТП17:10
- На оккупированный Донбасс прибыло 200 российских офицеров16:08
- Ездит на "Хюндае" с метлой: украинская минометчица рассказала, как напугала террористов на Донбассе15:21
- Миротворцы ООН на Донбассе: от кого ожидать провокаций и сопротивления?14:40
- В Vodafone назвали причину отсутствия мобильный связи в ОРЛО14:22
- Кремль готовит атаку: Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"14:01
- На КПВВ «Майорск» полицейские не пропускают транспорт перевозчиков13:24
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»13:19
- «Лугаком умер, Водафон тоже»: в ОРЛО пропала мобильная связь12:48
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот19:29
- Трансграничные атаки и практика "живого щита" на Донбассе: Какие доказательства передали правозащитники в Гаагу18:43
- “Нас в Украине нет? Да все наши кладбища переполнены могилами парней! Убирайся оттуда!” – российские десантники восстали против Путина. 18:26
- В Донецке произошло серьезное ДТП17:10
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- На оккупированный Донбасс прибыло 200 российских офицеров16:08
- "Укрзализныця" значительно повышает цены на билеты: названы цифры и сроки15:42
- Ездит на "Хюндае" с метлой: украинская минометчица рассказала, как напугала террористов на Донбассе15:21
- Завтра, 23 февраля, ночью до 20 градусов мороза. Народные приметы14:59
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Как быстро восстановить силы после попойки11:21
- Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений07:58
- В Киеве столько агентов самого страшного врага Украины, что мы даже не подозреваем - Дмитрий Чекалкин. ВИДЕО07:48
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки07:32
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В ОРДЛО не будет работать «Интертелеком»? Слухи: связь будет только до весны
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку