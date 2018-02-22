Как быстро восстановить силы после попойки

22.02.2018 11:21

Головная боль, тошнота, рвота, расстройство пищеварения, упадок сил – все это неблагоприятные последствия процесса усвоения организмом алкоголя. Эксперты рассказали, как помочь собственному телу быстрее переработать спиртное и восстановиться, передает Сегодня.

При употреблении спиртных напитков организм вынужден справляться с действием этанола (С2Н5ОН), который быстро проникает во все клетки, а также ацетона и сивушных масел (это побочные продукты дистилляции алкоголя). По мнению ученых, витамины группы B помогают усваивать алкоголь быстрее и играют роль средств профилактики похмелья, об этом сообщил МИР24. В частности, медики посоветовали использовать витамины В1 (тиамин) и В6 (пиридоксин).

"Витамин В6 помогает быстрее переработать алкоголь, стимулирует активность печени и обладает детоксикационным действием. Установлено, что 1200 мг данного витамина снижает симптомы похмелья в два раза. Витамин В1 стимулирует синтез фермента ацетил-КоА, с помощью которого завершается переработка этилового спирта до углекислого газа и воды", – рассказали специалисты.

Также следует знать, что оба витамина нужно принимать в жидком виде, разведя в небольшом количестве воды. Принимать В6 и В1 одновременно не нужно – при этом усваивается лишь один из компонентов. Сначала следует принять пиридоксин, спустя 4-6 часов – тиамин.

После приема витамин В6 и В1 медики считают целесообразным принять витамин С. Аскорбинка способствует более эффективному выведению из организма токсинов, образовавшихся в процессе выпивки.

В целом, чтобы не страдать впоследствии от похмелья, за столом не нужно смешивать разные виды спиртных напитков, а сам алкоголь – чередовать с водой, и при этом плотно закусывать.