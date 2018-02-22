Все рубрики раздела
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Как быстро восстановить силы после попойки11:21
- Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений07:58
- В Киеве столько агентов самого страшного врага Украины, что мы даже не подозреваем - Дмитрий Чекалкин. ВИДЕО07:48
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки07:32
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки
Если говорить о разнице между замужней женщиной и незамужней девушкой в прежние времена, то она была очевидна. Фасон одежды, прическа — все эти социальные атрибуты были призваны указывать на ее семейное положение. Сейчас такие вещи стерлись, никто не ограничивает женщин ни в выборе стиля, ни в выборе конкретного цвета, покроя или дизайна одежды. Но кое-что все же осталось…
И это — взгляд. Замужняя женщина смотрит на мужчин критичнее. Без ожидания, без поиска или внутреннего выбора, который в целом естественен для девушки на выданье. Она смотрит прямо и трезво во многом потому, что стоит на ступеньку выше в плане житейского опыта. Именно поэтому психологи советуют подругам, ищущим любовь, по возможности показывать новых знакомых умудренным опытом семейным дамам. Только очень важно, чтобы это была женщина с нормальной семьей и гармоничными в ней отношениями. Трижды разведенная подруга вряд ли даст молодой девушке ценный совет по поводу счастливого супружества.
Интересно, что на этот счет был проведен научный эксперимент. Фотографии привлекательных мужчин показывали как свободным женщинам, так и тем, кто уже был в браке. А на предложенных им фотографиях – не просто человек, а ситуация. К примеру: муж опаздывает на работу, мужчина покупает бабушке продукты и т.д.
После просили составить мнение о мужчинах. Так вот замужние участницы были менее лояльны в оценке и реже закрывали глаза на какие-то мужские недостатки.
Не зря говорят, что глаза — зеркало души, и по ним можно прочесть многое!
Источник buratinsburger.ru
Теги: Донбасс, женщина, одиночество, взгляд
- В Донецке произошло серьезное ДТП17:10
- На оккупированный Донбасс прибыло 200 российских офицеров16:08
- Ездит на "Хюндае" с метлой: украинская минометчица рассказала, как напугала террористов на Донбассе15:21
- Миротворцы ООН на Донбассе: от кого ожидать провокаций и сопротивления?14:40
- В Vodafone назвали причину отсутствия мобильный связи в ОРЛО14:22
- Кремль готовит атаку: Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"14:01
- На КПВВ «Майорск» полицейские не пропускают транспорт перевозчиков13:24
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»13:19
- «Лугаком умер, Водафон тоже»: в ОРЛО пропала мобильная связь12:48
- Захарченко рассказал, как «ответит» на закон о реинтеграции Донбасса12:44
- Трансграничные атаки и практика "живого щита" на Донбассе: Какие доказательства передали правозащитники в Гаагу18:43
- “Нас в Украине нет? Да все наши кладбища переполнены могилами парней! Убирайся оттуда!” – российские десантники восстали против Путина. 18:26
- В Донецке произошло серьезное ДТП17:10
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- На оккупированный Донбасс прибыло 200 российских офицеров16:08
- "Укрзализныця" значительно повышает цены на билеты: названы цифры и сроки15:42
- Ездит на "Хюндае" с метлой: украинская минометчица рассказала, как напугала террористов на Донбассе15:21
- Завтра, 23 февраля, ночью до 20 градусов мороза. Народные приметы14:59
- Миротворцы ООН на Донбассе: от кого ожидать провокаций и сопротивления?14:40
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Как быстро восстановить силы после попойки11:21
- Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений07:58
- В Киеве столько агентов самого страшного врага Украины, что мы даже не подозреваем - Дмитрий Чекалкин. ВИДЕО07:48
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки07:32
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В ОРДЛО не будет работать «Интертелеком»? Слухи: связь будет только до весны
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку