Що буде, коли Донбас повернеться до України

22.02.2018 16:44

Ось що я думаю про можливе повернення Донбасу до складу "децентралізованої України".

Я думаю, що це буде не повернення блудного сина до старого батька, сина, який усвідомив свою провину, який згоден бути вже не сином, а слугою, який широ скаже батькові "согрішив на небо й перед Тобою".

То буде повернення сина-кримінальника, який відбув термін ув'язнення, повернення з ножем у кармані й з калашем за спиною.

Він принесе у батьківський дім не покаяння, а свій порядок, його мета показати – хто тут справжній господар.

Якщо дозволити провести там зараз "вибори", то до влади – вже офіційно! – прийдуть там ті ж самі сепаратисти, й будуть вони панувати в прекрасних умовах, потребуя підтримки центрального уряду, фінансової – насамперед.

Ми можемо уявити, яких депутатів приведуть вони до Верховної Ради. Ми ще побачимо їхніх "смотрящих" у кожному місті нашій країни, бо так вже було.

Так, вони ж кримінальники, вбивці! Так, буде амністія! Усім!

Я б залюбки побачив їх за гратами. Але ж – амністія, так амністія.

Але плюс люстрація. Жодний діяч "ДНР", "ЛНР" не повинен приймати участь у політичному житті України. Жодний олігарх, гроші якого пішли на озброєння сепаратистських формувань, не може посилати своїх сатрапів контролювати бізнеси в містах України. Але ж – як забезпечити такі обмеження?

Ось мої сумні думки. Прошу вибачення у тих моїх співвітчизників, які мешкають у підконтрольних сепаратистам регіонах. Все, що я написав, не має до них відношення... Якщо вони не підтримують бандитську владу

Источник 24tv.ua