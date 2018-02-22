Все рубрики раздела
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Как быстро восстановить силы после попойки11:21
- Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений07:58
- В Киеве столько агентов самого страшного врага Украины, что мы даже не подозреваем - Дмитрий Чекалкин. ВИДЕО07:48
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки07:32
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений
Рано или поздно каждый из нас оказывается посреди блестящего зала в выглаженном костюме и в присутствии друзей и малознакомых родственников говорит "Да", пишет from-ua с ссылкой на росСМИ.
Некоторые сознательно стремятся к такой участи, некоторые становятся семейными людьми случайно. А уж сколько продлится семейное счастье, одному Богу известно.
Хотя, как выясняется, не одному. Свадебные фотографы, которые были свидетелями тысячи свадеб по долгу службы, могут читать судьбу вашего брака по свадебным фотографиям.
Итак, 4 признака того, что брак обречен, - по мнению свадебных фотографов.
1. Один из молодоженов не хочет позировать
"Однажды, на заре моей карьеры, меня позвал на свадьбу жених, причем по телефону, - предается воспоминаниям фотограф Роб Грир из Лос-Анджелеса. - Когда я приехал на свадьбу, невеста посмотрела на меня и, ткнув в объектив, сказала: "Не смей направлять на меня эту чертову штуку". Они расстались через три месяца". Разумеется, история не обязательно должна быть настолько драматичной. Но если один из молодых не хочет фотографироваться, корчит рожи или разбил фотографу глаз, то это верный признак, что ему не нравится то, что происходит.
2. Молодые не могут сойтись в вопросе цены фотографий
"Деньги - важная часть каждого брака, и часто именно они виноваты в том, что союз распался", - убежден Карлос Джей Осорио, фотограф из Майами. Его опыт говорит о том, что если пара ссорится уже на этапе выбора фотографа и стоимости фотографий, то и в дальнейшей семейной жизни у них будут конфликты финансового характера.
3. Молодые злобно шутят друг над другом во время фотосессии
Показывают язык, дают пинка, просят сфотографировать их так, будто жених тянет невесту за волосы. Все это пара может преподносить как шутку, но Роб Грир уверен, что это реальная, но подавлена взаимная ненависть.
"За свою карьеру я снял более тысячи свадеб и уверяю вас, что, если молодожены злобно шутят друг над другом, в реальном супружеской жизни все будет только хуже".
4. Молодые мало времени проводят вместе во время свадьбы
Казалось бы, это плохо. Но одно дело позировать для фото и удовлетворять потребность гостей в "горько!" И совсем другое - действительно смотреть друг на друга и быть рядом.
"Когда пара надолго расходится, чтобы поговорить с гостями, или молодожены танцуют несколько танцев подряд с другими партнерами, - это плохой знак", - уверена Гретчен Уэйкман. Разумеется, у вас впереди вся жизнь. Но по-настоящему влюбленные люди хотят быть вместе здесь и сейчас.
Теги: Донбасс, отношения, свадьба, конец
- Иванов, Петров, Сидорова... Как дончанин женился на дочери лучшего друга
- 09.09.09. Поймать фортуну за фату!
- Медовый месяц: пережить и не развестись
- Актриса Мэнди Мур снова выходит замуж за рокера
- Поклонники, ликуйте! Миронов всё-таки не женился на Астахове
- Александр Кривошапко поменял статус: "не женат"
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот19:29
- В Донецке произошло серьезное ДТП17:10
- На оккупированный Донбасс прибыло 200 российских офицеров16:08
- Ездит на "Хюндае" с метлой: украинская минометчица рассказала, как напугала террористов на Донбассе15:21
- Миротворцы ООН на Донбассе: от кого ожидать провокаций и сопротивления?14:40
- В Vodafone назвали причину отсутствия мобильный связи в ОРЛО14:22
- Кремль готовит атаку: Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"14:01
- На КПВВ «Майорск» полицейские не пропускают транспорт перевозчиков13:24
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»13:19
- «Лугаком умер, Водафон тоже»: в ОРЛО пропала мобильная связь12:48
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот19:29
- Трансграничные атаки и практика "живого щита" на Донбассе: Какие доказательства передали правозащитники в Гаагу18:43
- “Нас в Украине нет? Да все наши кладбища переполнены могилами парней! Убирайся оттуда!” – российские десантники восстали против Путина. 18:26
- В Донецке произошло серьезное ДТП17:10
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- На оккупированный Донбасс прибыло 200 российских офицеров16:08
- "Укрзализныця" значительно повышает цены на билеты: названы цифры и сроки15:42
- Ездит на "Хюндае" с метлой: украинская минометчица рассказала, как напугала террористов на Донбассе15:21
- Завтра, 23 февраля, ночью до 20 градусов мороза. Народные приметы14:59
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Как быстро восстановить силы после попойки11:21
- Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений07:58
- В Киеве столько агентов самого страшного врага Украины, что мы даже не подозреваем - Дмитрий Чекалкин. ВИДЕО07:48
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки07:32
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В ОРДЛО не будет работать «Интертелеком»? Слухи: связь будет только до весны
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку