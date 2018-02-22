Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?

22.02.2018 13:37

20 февраля 2018 года Президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса. В ближайшие дни текст закона будет официально опубликован и вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Юристы пояснили, как это отразится на мирных жителях, которые вынуждены проживать в зоне военного конфликта.

Создание зон безопасности с особым правовым режимом

Закон предусматривает создание зон безопасности, прилегающих к району боевых действий.

В зоне безопасности будет действовать особый порядок, который предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности.

Так, военнослужащим, работникам правоохранительных органов и лицам, привлеченным к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, предоставляется право:

1. применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район осуществления указанных мероприятий;

2. задерживать и доставлять лиц, указанных в пункте 1, в органы Национальной полиции Украины;

3. проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов задерживать их для установления личности;

4. осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;

5. временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с отдельных участков местности и объектов, отбуксировывать транспортные средства;

6. входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, для выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства;

7. использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

Границы зон безопасности, прилегающих к району боевых действий, определяются начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по представлению Командующего объединенными силами.

Новый порядок пересечения линии разграничения

В Законе определено, что порядок въезда лиц и перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий определяется Кабинетом Министров Украины.

В связи с чем в ближайшее время можно ожидать отмены действующего сегодня Временного порядка осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей (утвержден приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины от 14.04.2017 № 222-ог) и принятие Кабинетом Министров Украины новых правил пересечения линии соприкосновения.

В то же время, Законом установлено, что Командующий объединенными силами, с учетом обстановки безопасности, вправе ограничивать въезд лиц на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и выезд лиц с таких территорий. Такая норма Закона позволяет Командующему объединенными силами игнорировать нормативно-правовой акт Кабинета Министров Украины и предоставляет ему полную и безоговорочную власть в вопросе въезда и выезда лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Признание документов о рождения и смерти, выданных на неконтролируемой территории

Закон признает действительными документы, подтверждающие факт рождения или смерти лица, выданные на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. На основании этих документов можно будет зарегистрировать рождение или смерть в Украине, для чего необходимо приложить такие документы к соответствующему заявлению о регистрации.

Право собственности

Закон определяет, что за физическими и юридическими лицами сохраняется право собственности, другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, которое находится на временно неконтролируемых территориях в Донецкой и Луганской областях, если такое имущество приобретено в соответствии с законами Украины.

Совершение сделок

Закон закрепляет ранее имевшее место на практике положение, что приобретение и прекращение права собственности на недвижимое имущество, находящееся на неконтролируемой территории, осуществляется в соответствии с законодательством Украины за пределами временно оккупированной территории. Любая сделка в отношении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, совершенная на временно оккупированной территории с нарушением требований законов Украины считается недействительной с момента ее совершения и не создает юридических последствий.

Источник fdu.org.ua