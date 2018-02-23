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Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом
Фрукты и овощи — источники витаминов и микроэлементов, которые стоит употреблять ежедневно. Но то, что мы покупаем в магазинах и на рынках, может содержать химикаты и пестициды. Садоводы и огородники распыляют эти средства для того, чтобы увеличить урожай и защитить растения от вредителей, пишет Так просто.
Полностью избавиться от пестицидов в овощах и фруктах трудно, но существенно понизить их содержание вполне возможно! Наибольшее количество вредных веществ находится на поверхности овощей и фруктов.
Как уменьшить количество пестицидов
После того как овощи и фрукты будут тщательно вымыты, диетолог Гейл Аллеман советует поместить их на пару минут в раствор яблочного уксуса. Для приготовления раствора смешай воду с яблочным уксусом (10:1).
Затем хорошо потри продукт и тщательно промой его под проточной водой. Данный способ не подходит для мытья большинства ягод, так как их кожица очень нежная.
Посмотри также это видео, в котором именитый биолог демонстрирует способ идеального очищения фруктов, овощей и зелени от вредных химикатов. Ничего в этом сложного нет! Нужна сода, нужна вода, нужен уксус…
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, овощи, фрукты, пестицид
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